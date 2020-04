Herne: Stadt erwirtschaftete 2019 einen Millionengewinn

Zum zweiten Mal in Folge ist es der Stadt Herne im vergangenen Jahr gelungen, in ihrem Finanzplan einen positiven Jahresabschluss zu erzielen. Nachdem die Bilanzierung für 2019 abgeschlossen ist, stehe für unter dem Strich ein Plus von rund drei Millionen Euro.

Nach vielen Jahren mit roten Zahlen sei die erneute „schwarze Null“ ein riesiger Erfolg, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. „Für mich zeigt diese Nachricht, wie gut und nachhaltig Herne in den Jahren 2018 und 2019 unterwegs war“, sagt Oberbürgermeister Frank Dudda. Das Plus betrage sogar eine Million Euro mehr als ursprünglich geplant. Die städtische Strategie für einen wirtschaftlichen Aufschwung Hernes schlage sich in der Bilanz nieder: Der Kampf für mehr Arbeit und gegen Langzeitarbeitslosigkeit zeige im Vergleich in der Region überdurchschnittliche Erfolge. Die positiven Entwicklungen bei Unternehmensansiedlungen und in der Wirtschaftsförderung sorgten für eine spürbare Entlastung bei den Sozialausgaben. Ein Ruhekissen für die Zukunft sei das aber nicht. Die Stadt sei nach wie vor mit rund 58 Millionen Euro überschuldet und mit Schulden von über einer Milliarde Euro belastet.

Kämmerer fordert Rettungsschirm

„Wir dürfen und werden in unseren Bemühungen zur weiteren Haushaltskonsolidierung nicht nachlassen“, sagt Kämmerer Hans Werner Klee. Allein: „Die Corona-Krise wird sicher auch massive negative Auswirkungen auf den Herner Haushalt haben.“ Die Stadt benötige daher einerseits dringend die Einbeziehung der Kommunen in die Rettungsschirme von Bund und Land. Andererseits dürften die bisherigen Zusagen zur Lösung der Altschuldenproblematik besonders stark belasteter Kommunen sowie höherer Kostenerstattungen im Sozialaufwandsbereich nicht in Vergessenheit geraten.

Bund und Land, so Klee, blieben hier in der Pflicht: „Unsere Verbindlichkeiten sind nicht hausgemacht, sondern dadurch entstanden, dass Bund und Land uns Aufgaben aufgebürdet haben, diese aber nicht sauber gegenfinanzieren. Als Beispiel nenne ich hier die Flüchtlingskosten.“