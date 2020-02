Herne. Die Stadt Herne hat am Sonntag eine völlig durchnässte Perserkatze in Eickel in einem Waldstück aufgegriffen. Sie sucht nun nach ihrem Besitzer.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Herne: Stadt greift völlig durchnässte Perserkatze auf

Das Ordnungsamt der Stadt Herne hat in Eickel eine völlig durchnässte Perserkatze aufgegriffen und sucht nun nach ihrem Besitzer.

Der putzige Vierbeiner wurde laut Stadt am Sonntag, 2. Februar, um 9.15 Uhr auf der Kastanienallee/Ecke Am Böckenbusch in einem kleinen Waldstück aufgefunden. Der Kommunale Ordnungsdienst hat das Tier ins Tierheim Gelsenkirchen gebracht.

Diese Perserkatze wurde in Herne gefunden und sucht den Besitzer. Foto: Stadt Herne

Nun sucht sie nach dem Besitzer oder Menschen, die mehr über die Katze wissen. Informationen zum Tier nimmt das Tierheim Gelsenkirchen entgegen unter 0209/72241 und www.tierheim-gelsenkirchen.de