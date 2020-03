Herne: Stadt richtet Coronavirus-Diagnosezentrum ein

Die Stadt Herne bereitet ein Corona-Diagnosezentrum vor. Es soll kommende Woche den Betrieb aufnehmen. Noch gibt es in Herne weder einer Verdachtsfall noch eine Ansteckung.

Die Einrichtung, sagt Stadtsprecher Christoph Hüsken, sei ausdrücklich keine Zugangspraxis. Dort gebe es keinen Praxisbetrieb. Auch direkte Terminvereinbarungen von Patienten seien dort nicht möglich. Das Zentrum sei ausschließlich für Menschen mit einem Coronavirus-Verdachtsfall gedacht, bei denen ein Abstrich nötig sei, stellt er klar.

Gesundheitsamt vergibt die Termine

Befürchte ein Herner, dass er sich mit dem Coronavirus angesteckt hat, soll dieser zunächst den Hausarzt anrufen, so der Stadtsprecher. Wenn der Arzt einen Abstrich zur Abklärung der Krankheit für nötig hält, informiere dieser das Gesundheitsamt. Das Gesundheitsamt wiederum melde sich dann bei dem Patienten und gebe ihm einen Termin für einen Abstrich im Diagnosezentrum.

Dort nähmen Ärzte die Abstriche, die in externen Laboren auf das Virus hin überprüft werden sollen. Sei der Befund da, erfolge eine Entscheidung über das weitere Vorgehen. Wo das Diagnosezentrum eingerichtet wird, will die Stadt nicht sagen – damit dort keine Menschen mit Verdachtsfällen ohne Termin des Gesundheitsamts vorbeikommen. Ohne telefonische Rücksprache, betont Hüsken, sollen Menschen nicht in eine Arztpraxis oder ein Krankenhaus gehen.