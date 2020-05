Herne: Suez, Kitas und mehr - Politik nimmt wieder Fahrt auf

Herne. Normalität sieht anders aus, doch die Herner Politik zieht in dieser Woche deutlich die Zügel an. Wichtige Themen und Sitzungen stehen an.

Auch die Herner Politik kehrt in dieser Woche ein Stück weit zur Normalität zurück: Gleich vier öffentliche Sitzungen finden bis Donnerstag statt. Im Planungsausschuss stehen gleich 26 Punkte auf der Tagesordnung. Und: Der Integrationsrat trifft sich wegen der bevorstehenden Neuwahl sogar außerplanmäßig. Besondere Vorsichtsmaßnahmen gibt es aber nach wie vor.

Erstmals keine Sitzungsabsage

Zur Erinnerung: Im Einvernehmen zwischen Oberbürgermeister Frank Dudda und den Vorsitzenden der fünf Ratsfraktionen ist der Sitzungsplan ab Mitte März kräftig ausgedünnt worden. Nur unbedingt notwendige Sitzungen mit unaufschiebbare Beschlüssen sollten behandelt werden, so der Konsens. Andere Kommunen gingen sogar noch weiter: In Mülheim pausierte die Politik beispielsweise von Mitte März bis Ende April komplett. Notwendige Entscheidungen wurden nach den Vorgaben der Gemeindeordnung per Dringlichkeitsbeschluss in der Regel vom OB und einem Ratsmitglied getroffen.

In der Sitzung der Bezirksvertretung Herne-Mitte trugen am 30. April im Ratssaal (fast) alle Anwesenden einen Mund- und Nasenschutz. Eine Maskenpflicht gibt es nicht. Foto: loc

In dieser Woche wird in Herne erstmals seit Ausbruch der Pandemie keine Sitzung abgesagt. Es werde jedoch nach wie vor penibel darauf geachtet, dass Hygienestandards und Abstandsregeln eingehalten werden, so Stadtsprecher Michael Paternoga zur WAZ. Die Verwaltung stelle entsprechend große Räumlichkeiten zur Verfügung. Eine Maskenpflicht gebe es nicht: Der jeweilige Ausschussvorsitzende entscheide, ob ein Mund- und Nasenschutz vorgeschrieben wird.

Gewichtige Themen im Planungsausschuss

Nach wie vor gilt: Rat, Hauptausschuss und Bezirksvertretungen finden in der Regel statt, weil hier unaufschiebbare Beschlüsse gefasst werden. In allen anderen Ausschüssen entscheidet der jeweilige Vorsitzende, ob die Durchführung der Sitzung notwendig ist. Der Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie genießt aus formalen Gründen einen Sonderstatus.

Rat tagt im Kulturzentrum Um das Abstandsgebot und die Hygienestandards einhalten zu könnten, tagt der Hauptausschuss am Dienstag, 12. Mai, um 16 Uhr ausnahmsweise im Ratssaal des Herner Rathauses. Der Schulausschuss trifft sich am Mittwoch um 16.30 Uhr im großzügigen Bürgersaal des Sud- und Treberhauses in Eickel, der Integrationsrat am Mittwoch um 17 Uhr ebenfalls im Ratssaal. Die öffentliche Sitzung des Planungsausschusses findet am Donnerstag ab 16 Uhr im Bürgersaal der Akademie Mont-Cenis statt. Noch größer plant die Stadt für den 60-köpfigen Rat: Dieser tagt am Dienstag, 19. Mai, ab 16 Uhr im Kulturzentrum.

Im Planungsausschuss wird es am Donnerstag weniger um Beschlüsse als vielmehr um Vorberatungen gehen. Themen von großer Bedeutung stehen auf der Tagesordnung - zum Beispiel Bebauungspläne für neue Kitas an der Hof- und Franzstraße, das Wanner Rathauscarrée, den Shamrockpark, das Pflegeheim Baumstraße in Herne-Mitte sowie für den Bereich rund um die umstrittene Suez-Anlage an der Südstraße.

SPD will Suez-Nachbarn besser schützen

Letzteren Bebauungsplan hat die Stadt auf Initiative der SPD erarbeitet. Der aktuell gültige Bebauungsplan für dieses Areal sei schon sehr alt, berichtet SPD-Fraktions-Chef Udo Sobieski. Die Interessen von Anwohnern und benachbarten Betrieben würden darin nur sehr unzureichend berücksichtigt. Heißt: Stadt und Politik hätten bisher kaum Möglichkeiten, die Genehmigung der von Suez bisher beantragten 22 Änderungen bzw. Erweiterungen durch die Bezirksregierung zu verhindern.

Die Politik soll für den Bereich rund um die Suez-Anlage an der Südstraße einen neuen Bebauungsplan aufstellen, so der Vorschlag der Verwaltung. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

„Wir hoffen, mit dem neuen Bebauungsplan die eine oder andere Erweiterung verhindern zu können“, sagt Sobieski. Der Sozialdemokrat warnt jedoch vor zu großen Erwartungen: Ein neuer rechtlicher Rahmen ändere nichts am Bestandsschutz für die Anlage. Es gehe hier auch um ein Signal: Anwohner sollen besser vor dieser Boden- und Abfallbehandlungsanlage, von der immer wieder erhebliche Geruchsbelästigungen ausgehen, geschützt werden.

Integrationsrat spricht über die Wahl

Außer der Reihe trifft sich am Mittwoch der Integrationsrat. Aus gutem Grund: Dieses Gremium aus gewählten Migranten sowie Vertretern des Rates soll am 13. September neu gewählt werden - so wie auch der Rat, die vier Bezirke und der Oberbürgermeister. Bevor der Herner Rat in der kommenden Woche die neue Wahlordnung für den Integrationsrat beschießt, sollen sich natürlich auch die direkt Betroffenen damit befassen.

Macht er weiter oder nicht? Der Integrationsrats-Vorsitzende Muzaffer Oruc will sich dazu erst im Laufe der Woche äußern. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Es gehe nicht um einschneidende Änderungen, sondern eher um Anpassungen, erklärt Muzaffer Oruc, seit 14 Jahren Vorsitzender des Integrationsrates (und seit einem Jahr Mitglied der SPD-Ratsfraktion). Kontroversen erwarte er deshalb nicht. Ob er für das der SPD nahe stehende Migranten-Bündnis Herne (MBH) erneut das Amt des Integrationsrats-Vorsitzenden anstrebt oder die Ära Oruc nach der Kommunalwahl endet, lässt der 46-Jährige (noch) offen. In dieser Woche stehe ein Gespräch mit der SPD an, danach werde er sich öffentlich äußern, kündigt er an.