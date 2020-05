Herne: Umweltprojekt „Müll in Gewässern“ wird fünf Jahre alt

Das Bildungsprojekt „PIWI und die Plastiksuppe“ der Herner Umweltschutzorganisation Project Blue Sea e.V. feiert seinen fünften Geburtstag. Im April 2015 ist die erste Auflage des 40-seitigen Kinderbuches zum Thema „Müll in Gewässern“ in einer Auflage von 11.000 Exemplaren erschienen und wurde durch das Umweltbundesamt gefördert.

Mittlerweile gebe es sieben Auflagen mit einer Gesamtstückzahl von 125.800 Büchern, berichtet die Umweltorganisation. Darunter befänden sich auch eine englische und eine rumänische Version. „Das ist ein riesiger Erfolg für unsere Organisation“, berichtet Sascha Regmann, Vorsitzender von Project Blue Sea e.V. „Wir hätten nie erwartet, dass dieses rundum-Konzept so gut angenommen wird.“

Zwei Jahre bis zur Realisierung

Die Idee für das Buch sei bereits 2013 entstanden. Durch den hohen finanziellen und auch inhaltlichen Aufwand habe es bis zur Realisierung zwei Jahre gedauert, berichtet Regmann. Das Buch sowie der Bildungskoffer habe Kindern, Lehrern und Erziehern von Beginn an kostenfrei zur Verfügung gestanden.

„Wir sehen es als unseren Bildungsauftrag an, der uns nachfolgenden Generation, die Bildung und Aufklärung im Bereich Müll darzubringen“, so Regmann. „Doch so edel, wie sich dieses Vorhaben auch anhört, umso schwieriger ist die Realisierung und Fortführung, da es sich halt nicht um ein kommerzielles Unterfangen handelt. Wir sind sehr glücklich darüber, dass uns Sponsoren immer wieder die Möglichkeiten gaben, das Buch nachdrucken lassen zu können“, so Regmann.

Alle Exemplare sind bereits vergriffen

Derzeit seien zwar schon wieder alle Exemplare der letzten deutschen Auflage vergriffen, dennoch hoffe Project Blue Sea auf eine baldige Neuauflage. Zudem seien auch zwei weitere, fremdsprachige Versionen geplant.

Eltern, die ihren Kindern das Buch in der Corona-Zeit näherbringen möchten, haben die Möglichkeit, dieses als PDF-Download auf der Webseite des Umweltbundesamtes kostenfrei herunterzuladen: https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/piwi-die-plastiksuppe.

