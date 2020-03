Herne: Unfall mit vier Fahrzeugen auf der A42

Herne. Ein Unfall auf der A42 sorgte am Dienstag für lange Staus. Weil die Rettungsgasse zum Teil fehlte, kamen die Einsatzkräfte nur langsam voran.

Auf der A42 hat es am Dienstagabend einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen gegeben. Um 19.30 Uhr war es auf der linken Spur in Höhe der Anschlussstelle Herne-Crange in Fahrtrichtung Duisburg zu einem Auffahrunfall gekommen. Drei Autos und ein Lieferwagen waren an dem Unfall beteiligt. Insgesamt wurden vier Personen leicht und eine Person schwer verletzt.

Nach Absicherung der Unfallstelle mussten die Einsatzkräfte auch noch auslaufende Betriebsstoffe abstreuen. Hierfür wurde dann auch die rechte Fahrbahn gesperrt.

Durch den Unfall kam es zu einem kilometerlangen Rückstau auf der A42 und der A43. Die Einsatzkräfte kamen nur langsam zur Unfallstelle durch, weil nicht alle Fahrzeuge eine Rettungsgasse gebildet hatten. (red)