Herne: Unfreiwillige Duschen durch defektes Dach am Bahnhof

Herne. Das gigantische Dach des Busbahnhofs in Herne-Mitte ist defekt. Was das bei Regenfällen für Folgen haben kann und was die HCR dagegen tun will.

Die Wetterprognose für die nächsten neun Tage besagt für Herne: mit Regen ist nicht zu rechnen. Das dürfte nicht zuletzt die HCR und deren Fahrgäste in Herne-Mitte freuen, denn: Das Dach am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) ist seit Monaten an mindestens zwei Stellen undicht bzw. defekt. Die Stadttochter will die Schäden in Kürze beheben.

Letzte Sanierung fand 2015 statt

Bei stärkeren Regenfällen - so wie am vergangenen Wochenende - gehen vom Rand des Daches zur Funkenbergstraße und insbesondere zum Westring regelrechte Sturzbäche nieder. Und zwar: auf die dortigen Zebrastreifen, deren Farbe an diesen Stellen bereits verblichen ist.

Wasser marsch: So sah es am Wochenende an einer defekten Stelle des Daches am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) aus. Foto: loc

„Das Problem ist uns bekannt“, sagt HCR-Sprecher Dirk Rogalla. Es sei gar nicht so einfach gewesen, für diesen Spezialauftrag („das ist keine 08/15-Arbeit“) einen geeigneten Handwerker zu finden. Inzwischen sei der Auftrag jedoch an eine Dachdeckerfirma vergeben worden; die Schäden sollen in den kommenden zwei Wochen behoben werden.

Der Busbahnhof mit dem gigantischen Dach ist am 26. Juli 2004 vom damaligen Oberbürgermeister Wolfgang Becker eingeweiht und pünktlich zur Cranger Kirmes am 4. August 2004 in Betrieb genommen worden. Die letzte Sanierung der Dachkonstruktion fand 2015 statt. Neben einer umfangreichen Reinigung und einem Neuanstrich eines Teils des Daches wurde damals auch die Beleuchtung auf LED-Technik umgestellt.