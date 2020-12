Herne: Wann Entsorgung nach dem Fest die Tannenbäume abholt

In Kürze holt Entsorgung Herne wieder die Tannenbäume ab.

Herne. Zuerst werden die Weihnachtsbäume in Wanne-Eickel von Entsorgung Herne abgeholt, danach in Herne. Was dabei beachtet werden muss.

Entsorgung Herne holt die Weihnachtsbäume im Januar wieder in zwei Etappen ab. Die Abfuhr der Weihnachtsbäume erfolgt von Montag, 11. Januar, bis Mittwoch, 20. Januar, in Wanne-Eickel, und von Donnerstag, 21. Januar, bis Freitag, 29. Januar in Herne.

Die Weihnachtsbäume müssten bis zum Start der Abfuhr gut sichtbar und in nicht verkehrsgefährdender Weise am Straßenrand oder auf dem Gehweg bereit gelegt werden, teilt Entsorgung mit. "Bitte vergessen Sie nicht, den Baumschmuck abzunehmen."

Tannenbäume, die in Plastiktüten oder Kartons verpackt sind, würden nicht mitgenommen. Tannenzweige würden nur mitgenommen, wenn sie gebündelt sind. Dafür sollten keine Plastikschnüre, Tüten, Kartons o.ä. verwendet werden. Es bestehe auch die Möglichkeit, Weihnachtsbäume kostenlos auf dem Wertstoffhof an der Meesmannstraße abzugeben.

Meldungen über nicht abgeholte Weihnachtsbäume nimmt das Kundencenter nach den genannten Abholterminen unter der Telefonnummer 02323 16-1670 entgegen.