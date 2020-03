Herne: Wanne-Eickeler Ehepaar feiert 65. Hochzeitstag

Eigentlich wollte sie nur ihren Bruder besuchen, der bei der Familie Köhler in Wanne-Eickel in Kost und Logis stand, während er auf der Zeche in Herten arbeitete. Doch in ihre Heimatstadt nach Grevesmühlen in Mecklenburg-Vorpommern kehrte Ehrentraud Köhler nicht zurück. Denn bei ihrem Besuch lernte sie die Liebe ihres Lebens kennen: Gerhard Köhler. An diesem Mittwoch feiert das Paar Eiserne Hochzeit im Kreis der Familie.

„Ich war 17, als ich meinen Bruder besuchte“, erinnert sich die 83-Jährige. „Da habe ich Gerhard kennengelernt und bin geblieben.“ Ihre Eltern kamen auch nach Wanne, ein Jahr später heiratete das Paar. „Damals brauchten wir noch die Erlaubnis unserer Eltern, weil wir so jung waren.“ Ihr Mann ist zwei Jahre älter als sie. Doch nicht nur Ehrentraud heiratete in die Familie ein: „Ihr Bruder war in meine Schwester verliebt“, sagt Gerhard Köhler und lächelt. „Also haben wir eine Doppelhochzeit gefeiert.“

Ehepaar war viel unterwegs, auch mit den Enkeln

Gerhard arbeitete auf Zeche Pluto-Wilhelm: „Ich war mit 14 der Jüngste da und auch mit 20 der jüngste Hauer“, erinnert sich der 85-Jährige. 13 Jahre lang arbeitete er unter Tage, dann wurden seine Rückenbeschwerden zu schlimm und er wechselte zu Opel nach Bochum. „Wegen meiner Vorerkrankung konnte ich schon mit 58 in Rente gehen.“ Ehrentraud arbeitete vormittags im Milchgeschäft im Verkauf, „nachmittags habe ich den Haushalt bei der Oma gemacht.“ 1957 wurde Tochter Regina geboren, zwei Jahre später folgte Brigitte. Mittlerweile hat das Ehepaar Köhler vier Enkel und fünf Urenkel.

„Wir waren immer viel unterwegs, vor allem mit den Enkeln“, sagen die beiden und strahlen. „Die haben sich immer gestritten, wer am Wochenende zu uns kommen darf.“ Auch in den Urlaub nach Jugoslawien, Spanien und in den Harz fuhren sie mit den Enkeln. „Jetzt fahren wir aber schon länger nicht mehr“, sagt Ehrentraud Köhler. „Das ist zwar schade, aber auch in Ordnung. Wir schaffen es einfach nicht mehr so.“

Opas Schokoladenkuchen kommt immer gut an

Das Ehepaar hatte jahrelang Hunde, mit denen sie viel draußen waren. „Jetzt könnten wir dem Tier nicht mehr gerecht werden.“ Trotzdem gehen sie regelmäßig im Park spazieren, auch wenn die Knie von Gerhard Köhler nicht mehr so mitmachen. „Bewegung hält fit“, findet Ehrentraud. Das Paar erledigt Haushalt und Einkäufe gemeinsam. „Es geht alles etwas langsamer, aber das ist normal.“ Ab und an backt Gerhard den Lieblingskuchen seiner Kinder und Enkel: Schokoladenkuchen.

Das Geheimnis ihrer zufriedenen und glücklichen Ehe? „Wir haben immer gesagt, es gibt keinen Zank über Nacht“, sagt Gerhard Köhler. Und daran hätten sie sich gehalten. Nie seien sie verstritten ins Bett gegangen. „Wenn es Probleme gab, haben wir vernünftig darüber gesprochen“, sagt Ehrentraud Köhler. „Wir haben uns immer gut vertragen und konnten uns alles anvertrauen.“