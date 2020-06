Herne: Wanner Mondnächte für dieses Jahr endgültig abgesagt

Herne. Zunächst sah es nach einem Ersatztermin aus. Warum Stadtmarketing Herne sich nun doch entschieden hat, die Wanner Mondnächte für 2020 abzusagen.

Stadtmarketing Herne hat die für den 5. und 6. Juni geplanten Wanner Mondnächte für dieses Jahr nun endgültig abgesagt. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind Großveranstaltungen bekanntlich noch bis zum 31. August verboten. Nach der Absage des ursprünglichen Veranstaltungstermins war eine Verlegung des Stadtfestes geprüft worden. Diese ist nun vom Tisch.

Verschiebung in den Herbst erwogen

Nach ersten Rückmeldungen von Bands und Beschickern habe es zunächst danach ausgesehen, dass eine Verschiebung grundsätzlich möglich sei. „Als Veranstalter brauchen wir aber Planungssicherheit. Stadtfeste wie die Wanner Mondnächte bereiten wir üblicherweise mit einem Vorlauf von rund einem Jahr vor“, so Holger Wennrich, Geschäftsführer der Stadtmarketing Herne.

Auch das Zeitfenster für eine Verlegung in den Herbst sei viel zu eng. Vorbereitung und Durchführung der Wanner Mondnächte hätten sich mit dem „Feuerabend“ und dem Herner Weihnachtsmarkt überschnitten.„Der Charakter eines Festes, das umsonst und draußen stattfindet, ist stark von der Witterung abhängig. Eine laue Sommernacht lässt sich nicht mit einem Abend im Oktober vergleichen“, erläutert Tina Dzierla, die zuständige Projektleiterin beim Stadtmarketing Herne.

Ungewollte Konkurrenzveranstaltung

In den Terminankündigungen sei derzeit viel Bewegung, was das Risiko ungewollter Konkurrenzveranstaltungen mit sich bringe. Der Erfolg der Wanner Mondnächte hänge entscheidend von der Besucherzahl ab. Das betreffe insbesondere die beteiligten Gastronomen. „Mit zwei zeitlich und räumlich so dicht beieinander liegenden Veranstaltungen wie Feuerabend und Wanner Mondnächten würden wir uns sogar selbst Konkurrenz machen“, so Dzierla. „Die endgültige Absage macht uns sehr traurig. Die Entscheidung ist nicht leichtfertig gefallen, weil wir wissen, was davon abhängt. Deshalb halten wir zum jetzigen Zeitpunkt an den Planungen für Feuerabend und Weihnachtsmarkt fest.“ Der Feuerabend soll am 19. September am Buschmannshof stattfinden.

Am kommenden Wochenende, dem ursprünglichen Termin, melden sich die Wanner Mondnächte mit einem kurzen Video auf der Internetseite und auf Facebook (www.feuerabend-herne.de und www.facebook.com/feuerabendherne/).