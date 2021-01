Herne: "Wartesaal.TV" stimmt flauschig auf das neue Jahr ein

Herne. Der Alte Wartesaal im Herner Bahnhof streamt am Freitag einen kulturellen Neujahrsempfang aus dem Schlosshof mit ganz besonderen Gästen

Im Alten Wartesaal im Herner Bahnhof beginnt das Kulturjahr am Freitag, 15. Januar, mit einem Neujahrsempfang im Streaming-Format: Gesendet wird diesmal allerdings aus dem Schloss Strünkede, unter anderem auch wegen ganz besonderer Gäste …

Zweite Staffel des Steramingformats

Um 20 Uhr wird die Live-Sendung "Wartesaal.TV" mit einer großen Auftaktveranstaltung in die zweite Staffel geschickt. Das Team um Kulturbüromitarbeiter Chris Wawrzyniak hat sich hierfür richtig ins Zeug gelegt. „Im letzten Jahr sind wir zu absoluten Möglichmachern geworden. Keine Verordnung ist uns zu komplex, keine Sicherheitsvorkehrung zu abwegig. Solange es regelkonform geht, wollen wir Wartesaal.TV ermöglichen!“, so der Projektleiter. Kurzerhand wurde die erste Folge des Jahres 2021 in den Schlosshof an die frische Luft verlegt. Außerdem werden auch verschiedene Räumlichkeiten des Museums zum Schauplatz.

Die Sendung in Kooperation mit dem Emschertal-Museum wird viele Elemente enthalten, die die Zuschauerinnen und Zuschauer bereits aus vergangenen Veranstaltungen kennen. Moderator Jamiro Vanta empfängt Künstler und Künstlerinnen aus verschiedenen Kultursparten: Tabea Farnbacher, Aylin Celik und Yannick Steinkellner werden aus dem Bereich Poetry Slam zu Gast sein. Die Jazz-Band "Die verspäteten Vorboten" sorgt für musikalische Untermalung und die im Schloss immer wieder gern gesehenen Gäste Jennifer Ewert und Till Beckmann decken den Bereich Schauspiel ab.

Ein besonderes Highlight gibt es außerdem: Die Lamas Max und Moritz von "Daniels kleiner Farm" aus Castrop-Rauxel besuchen das Team von "Wartesaal.TV" vor Ort und sorgen für eine flauschige Einstimmung in das Jahr.

Zwei Ausstellungen für das erste Halbjahr geplant

Bei allen Unwägbarkeiten, die die Corona-Krise mit sich bringt, hat das Team des Alten Wartesaals natürlich auch schon Pläne für das erste Halbjahr in der Schublade. "Wir sind auf alle Eventualitäten eingestellt und haben zunächst einmal zwei Ausstellungen geplant", erklärt Katrin Lieske vom Emschertalmuseum als Programmverantwortliche für den. Eine findet in Kooperation mit dem Pottporus e.V. vom 11. März bis 5. April statt: "Ordnung und Schmutz". Zwei französische Künstler, Vladimir Cruells und Lorca Renoux, zeigen "urbane Masken". Außerdem soll die verschobene Ausstellung von Urbane Künste Ruhr nachgeholt werden, "Die Mine gibt, die Mine nimmt" von Ana Alenso (8. Mai bis 27. Juni).

Das Kulturstreaming wird fortgesetzt mit der Talksendung "Wartesaal.TV", dem Reim-Herne-Kanal in Kooperation mit WortLautRuhr und dem "Hin & Herbert" mit Teilnehmenden des Jugendkulturwettbewerbs. Ob zu diesen Veranstaltungen Publikum zugelassen werden kann, wird im Einzelfall geprüft. Sollte das nicht möglich sein, werden Formate ins Digitale übertragen. Auch die "Schaufester-Ausstellung" im Bahnhof ist eine Möglichkeit in publikumslosen Zeiten.

>>> Die neue Sendung von "Wartesaal.TV" wird am Freitag, 15. Januar, um 20 Uhr auf www.wartesaal.tv ausgestrahlt.

