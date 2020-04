Herne: Weihnachtslieder wie im Film setzen "Holywood" fort

Filmmusik trifft christliche Lieder: Diese Idee hat mit "Holywood" schon einmal funktioniert. Im November 2018 stellte der Wanne-Eickeler Musiker und Komponist Christian Schnarr sein Projekt als Premiere in der Filmwelt vor - live am Klavier, während auf der Leinwand das German Pops Orchestra Songs wie „Geh unter der Gnade“ oder „Wunderbarer Hirt“ spielte.

Mit "Holywood Christmas" knüpft Schnarr jetzt an das Projekt "Holywood" an. Aufgenommen werden dieses Mal ausschließlich Weihnachtslieder, die wieder auf CD und wenn finanzierbar live zu erleben sein sollen.

Christian Schnarr setzt auf Emotionen. "Du erlebst altbekannte Weihnachtslieder, wie du sie nie zuvor gehört hast", verspricht er seinen Fans auf seiner Homepage. "Plötzlich klingt ,O du fröhliche' wie in einem Hollywood-Film, und ,Stille Nacht' wird zum emotionsgeladenen Soundtrack." Zwölf Lieder will Schnarr wieder mit Sinfonieorchester und Chor aufnehmen, er selbst sitzt wie gehabt am Piano.

Per Crowdfunding Plattform Startnext sucht der Musiker und Produzent nun Unterstützer. 30.000 Euro sind sein Fundingziel für die Studioaufnahme. Kommen 40.000 Euro zusammen, ist dadurch auch das Konzerterlebnis inklusive Videoproduktion gesichert. Der Wanne-Eickeler selbst engagiert sich mit Herzblut, aber ohne Honorar, wie er sagt.

Wer Geld verspricht, bekommt etwas dafür, so das Prinzip der Crowdfunding-Plattform. Für 15 Euro gibt es eine CD, ein T-Shirt für 35 Euro, aber auch ein Wohnzimmerkonzert (600 Euro) und ein Kinokonzert (1200 Euro) lassen sich buchen. 15.642 Euro (Stand 8. April) haben 92 Unterstützer schon zugesagt. "Über die Hälfte ist schon da", freut sich Schnarr. "Das ermutigt dran zubleiben." Das Fundingziel muss in 25 Tagen am 3. Mai erreicht sein.

>>> Christian Schnarr, Jahrgang 1971, hat an der Folkwang-Musikhochschule in Essen Jazz-Komposition/Arrangement studiert und ist freischaffender Komponist, Pianist und Produzent.

>>> Am Samstag, 25. April, findet auf der Website der Creativen Kirche Witten www.creative-kirche.de um 19.30 Uhr live ein Online-Konzert von "Holywood" statt.

>>> Nähere Infos zum Projekt: https://holywood.cd/holywood-christmas/