Herne: Weitere Infizierte nach Corona-Ausbruch am EvK

Herne Nach dem Corona-Ausbruch im EvK in Herne sind Patienten und Mitarbeiter erneut getestet worden. Ergebnis: Es gibt weitere Infizierte.

Nach dem Corona-Ausbruch im Evangelischen Krankenhaus (EvK) in Herne sind nun erneut alle Mitarbeiter und Patienten mit einem PCR-Test getestet worden. Dabei seien weitere neun Mitarbeiter und fünf Patienten positiv getestet worden, sagt Verwaltungsdirektor Danh Vu auf Anfrage der WAZ.

Den Corona-Ausbruch hatte das Krankenhaus 19 Patienten und acht Mitarbeiter seien am Standort an der Wiescherstraße in Herne-Süd positiv getestet worden, hieß es. Ausgelöst worden seien die Infektionen durch zwei Neuaufnahmen, die zunächst negativ getestet worden seien.

Montag und Dienstag wurden Patienten und Mitarbeiter nun zum dritten Mal komplett getestet, besagte 14 Neuinfektionen wurden laut EvK festgestellt. Seit dem Corona-Ausbruch seien mittlerweile 21 Tage: "Deshalb müssen wir bei diesen Fällen von Neuinfektionen ausgehen, die nicht im Zusammenhang mit dem Ausbruch stehen", sagt EvK-Chef Vu.

EvK will Mitarbeiter und Patienten nun wöchentlich testen

Hieraus zieht er den Rückschluss, wie wichtig es bei der aktuellen Inzidenzlage in Herne sei, in Krankenhäusern grundsätzlich alle Personen regelmäßig zu testen, um frühzeitig Covid-Infektionen zu identifizieren. "Denn nur wenn so umfangreich getestet wird wie bei uns im EvK, wird man in der Lage sein, neue unauffällige Infektionen zu finden", so der Verwaltungsdirektor.

Deshalb wolle das EvK an diesem Vorgehen auch weiterhin festhalten und zur Sicherheit die Beschäftigten und Patienten nächste Woche Montag erneut alle testen. "Zukünftig planen wir, unsere Mitarbeitenden regelhaft einmal wöchentlich zu testen", so Vu abschließend.

