Herne: Weitere Klassen kehren diese Woche an Schulen zurück

Herne. Nach den Abschlussjahrgängen kehren in diesen Tagen weitere Jahrgänge an die Schulen zurück. Sorgen bereitet der Abi-Jahrgang 2021.

Zunächst durften die Abschlussjahrgänge an die Herner Schulen zurückkehren, nun folgen nach und nach auch die weiteren Klassen. So soll bei einem rollierenden System jedem Schüler bis zu den Ferien zumindest vereinzelt der Kontakt zu einem Lehrer ermöglicht werden.

Der Start mit den Abschlussjahrgängen lief besser als mancherorts befürchtet. Antje Fehrholz, Schulleiterin am Gymnasium Eickel, zieht ein „überaus positives Fazit“. Klagen von Abiturienten, die sich über die schlechten Bedingungen beschweren, könnte sie gar nicht nachvollziehen. „Wir haben jetzt, durch die Verschiebung der Abiturprüfungen, alles nachholen können, was die Schülerinnen und Schüler an Stunden vor den Osterferien versäumt haben“, sagt sie. „Was soll da der Ruf nach einem Wegfall der Prüfungen?“, fragt die Schulleiterin.

Corona in Herne: Sorgen um das Abitur 2021

„Unsere Schülerinnen und Schüler wollen die Prüfungen schreiben. Unsere Schüler möchten nicht das Corona-Abitur“, davon ist Antje Fehrholz überzeugt. Mehr Sorgen mache sie sich um die Q1, die im kommenden Jahr ihr Abitur machen muss: „Diese Stufe ist die, die uns mehr Kopfzerbrechen bereitet, denn diesen Schülern fehlt tatsächlich Stoff.“

An diesem Montag durfte auch die Q1 in die Schulen zurückkehren. Antje Fehrholz fordert die Landesregierung auf, sich über den Umgang mit diesem Jahrgang Gedanken zu machen: „Möglichkeiten wären eine Verschiebung des Abiturs 2021 oder auch die Auswahl von Klausurthemen durch die Lehrkräfte.“ Denn jeder Kurs habe mindestens ein Thema nicht behandelt. „Ich denke, es wird deutlich, dass nicht das Abitur 2020 ein Problem darstellt, sondern das 2021.“

Gesamtschule stößt an ihre Kapazitätsgrenzen

Die Gesamtschule Wanne-Eickel steht durch die Rückkehr weiterer Schüler vor einigen Herausforderungen: „Wir sind an den Grenzen unserer räumlichen, zeitlichen und personellen Kapazitäten“, sagt Schulleiterin Katharina Rodermund. „Bisher haben wir alles gut hingekriegt, aber ab jetzt wird es kritisch“, sagt sie.

Allein die Jahrgangsstufe 9 sei an ihrer Gesamtschule achtzügig mit 214 Schülern. Das bedeutet: 24 Lerngruppen allein in Klasse 9. „Wir haben einen ausgeklügelten Plan, wie wir alle Schüler bis zu den Sommerferien wenigstens zweimal in die Schule bekommen“, so Rodermund. Beginnend mit der Q1 und Jahrgangsstufe 9 sollen alle Klassen in den kommenden Wochen nach und nach zum Unterricht. Für die letzten Klassen zieht sich die Rückkehr so noch hin bis Anfang Juni.

Realschüler kehren in diesen Tagen an Schulen zurück

Schneller geht es an den Realschulen, wo die Schüler aller Jahrgänge in dieser und der kommenden Woche wieder zum Unterricht dürfen. „Ein besonderes Augenmerk müssen wir dabei auf die Schüler der Klasse 9 haben“, merkt Wiltrud Zimmermann an, Schulleiterin der Realschule Crange. Denn diese Schüler würden beim Übergang zu Klasse 10 nicht automatisch versetzt, sondern müssten den Abschluss der Klasse 9 machen.

Die Größe der Lerngruppen hängt von der Größe der Klassenzimmer ab; ein Problem bei der Realschule Crange, an der die Räume eher klein sind. Meist können nur neun Schüler in eine Lerngruppe. Das bedeutet: mehr Personal. Aber: „Wir haben nur etwas mehr als die Hälfte des Personals“, sagt Schulleiterin Wiltrud Zimmermann. Rund 40 Prozent der Lehrer falle als Risikogruppe aus. Wenn dann noch Lehrer erkranken, sei das schwer zu kompensieren. Zumal sie das Kollegium nicht „nur“ für die Lerngruppen brauche, sondern auch die Aufsichten sehr arbeitsintensiv seien - durch unterschiedliche Eingänge, Schichtbetrieb und der Anforderung, darauf zu achten, dass die Schüler den Mindestabstand beachteten.

Insgesamt seien die Erfahrungen aber auch bei ihr sehr positiv. Bis auf einen Schüler, der sich nicht an die Abstandsregeln hielt und schließlich nach Hause geschickt werden musste, beachteten die Jugendlichen die Regeln gut - zumindest in der Schule. Im Umfeld der Schule habe Wiltrud Zimmermann die eine oder andere Umarmung zwischen Schülern beobachtet. Kommen nun auch die jüngeren Jahrgänge, werde das eine Herausforderung sein. „Aber dieser können wir uns als Schule im öffentlichen Raum nicht stellen.“