Herne: Zahl der Straftaten ist 2019 deutlich gesunken

Die Zahl der Straftaten in Herne ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Ebenfalls auf den Rückmarsch: die Zahl der Einbrüche sowie die Straßenkriminalität und die Gewaltkriminalität. Trotz dieser positiven Entwicklung sei aber auch das Sicherheitsgefühl der Bürger gesunken. „Das können wir nicht nachvollziehen“, sagte Polizeipräsident Jörg Lukat.

Im vergangenen Jahr zählte die Polizei in Herne 13.000 Straftaten, 548 weniger als 2018. Das teilte die Polizei am Montagnachmittag bei der Präsentation der Kriminalitätsstatistik für 2019 mit. Das entspricht einem Rückgang von 4 Prozent.

Einbrüche: Aufklärungsquote sei „sensationell“

Sensationelle Aufklärungsquote bei den Einbrüchen: Kripochef Andreas Dickel. Foto: Sebastian Sternemann / FUNKE Foto Services

Die Zahl der Einbrüche ging im vierten Jahr hintereinander zurück. Bei den Einbrüchen sei Herne 2015 bundesweit noch ein „Hotspot“ gewesen, erinnerte Kripochef Andreas Dickel. 2019 verzeichnete die Polizei in Herne nun „nur“ noch 263 Wohnungseinbrüche – 23 Prozent weniger als 2018. Den Rückgang bei den Einbrüchen im Bereich des Polizeipräsidiums Bochum – dazu gehört neben Bochum und Herne auch Witten – sei „einfach sensationell“, sagte Dickel. „Sensationell“, so der Kripochef, sei auch die Aufklärungsquote in Herne: 30 Prozent der Einbrüche habe die Polizei klären können; 2017 seien es knapp 16 Prozent gewesen.

Auch die Straßenkriminalität in Herne ist weiter auf dem Rückmarsch, nun im vierten Jahr: Sie sank diesmal um knapp 6 Prozent von 2952 auf 2783. Dazu gehören unter anderem Raubüberfälle, Körperverletzungen und Handtaschenraub. Betrachtet man aber die Handtaschendiebstähle allein, so stieg die Zahl von 346 auf 392 – der höchste Wert in Herne seit 2011. Hier wolle die Polizei am Ball bleiben.

Auch die Gewaltkriminalität ging zurück – um 11 Prozent auf 443 Fälle. Dazu gehören Mord und Totschlag, aber auch räuberische Erpressung und Körperverletzung mit Todesfolge. Konkret gab es laut Kriminalitätsstatistik 2019 in Herne einen Mord, dreimal Totschlag und einmal fahrlässige Tötung. Alle Fälle seien aufgeklärt worden.