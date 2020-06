Herne: Zentraldeponie ist am Dienstag Thema im Landtag

Herne. Das Verfahren zur Erweiterung der Zentraldeponie beschäftigt am Dienstag den Landtag. Und: Es zeichnet sich ein neuer Erörterungstermin ab.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat am Montag in Wanne ein Termin des Petitionsausschusses des Landtags zum Thema „Zentraldeponie Emscherbruch“ stattgefunden. Am Dienstag, 16. Juni, wird sich dieser Landtagsausschuss in einer regulären (nichtöffentlichen) Sitzung mit dem Thema befassen und auch einen Beschluss fassen. Konkrete Auswirkungen aufs laufende Genehmigungsverfahren zur Erweiterung der Deponie sind allerdings nicht zu erwarten.

Zwei Eingaben gegen die Bezirksregierung Münster

Zwei Eingaben der Initiative - verfasst von Heinz-Peter Jäkel und Maria Wanger - sind am Montag im Wanner Rathaus im Beisein der Antragsteller und Vertretern der Bezirksregierung Münster verhandelt worden. Die Petitionen richten sich vor allem gegen das Verhalten der Bezirksregierung. Die Aufsichtsbehörde hat nach Ansicht der BI in dem laufenden Verfahren gegen das Umweltinformationsgesetz verstoßen und die Neutralitätspflicht verletzt.

Serdar Yüksel (SPD) ist Vorsitzender des Petitionsausschusses im Landtag. Der Landtagsabgeordnete hat am Montag im Rathaus Wanne mit Vertretern der Bürgerinitiative Uns Stinkt’s und der Bezirksregierung gesprochen. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Auf Anfrage der WAZ will sich der SPD-Landtagsabgeordnete Serdar Yüksel nicht inhaltlich zu den Vorwürfen der BI äußern. Der 47-Jährige ist nicht nur Vorsitzender des Petitionsausschusses, sondern der für diese Eingabe zuständige Berichterstatter im Ausschuss. Auch die BI-Vertreter wollen sich derzeit nicht äußern: Sie sind hinsichtlich des Erörterungstermins im Rathaus Wanne zum Stillschweigen verpflichtet worden.

Neuer Erörterungstermin im August?

Soviel kann Yüksel aber sagen: Die Erörterung in Wanne sei „sehr in die Tiefe“ gegangen. Der Sozialdemokrat betonte, dass das Anliegen der BI allein durch die Erörterung in Wanne ein besonderes Gewicht erhalten habe. Von jährlich rund 6000 eingereichten Petitionen gebe es nur in etwa 800 Fällen ein Erörterungsverfahren. Die große Zahl der in diesem Verfahren von der Bezirksregierung Münster beantworteten Anfragen nach dem Umweltinformationsgesetz zeige aber auch, dass die Behörde hier grundsätzlich ihrer Pflicht nachkomme. Und fest stehe für ihn auch, so der Politiker, dass in dieser Angelegenheit ein „vertiefender Dialog“ zwischen der Bürgerinitiative und Deponiebetreiber AGR notwendig sei.

Wie geht es weiter? Der Petitionsausschuss werde den BI-Mitgliedern nach der Sitzung am Dienstag, 16. Juni, den Beschluss schriftlich übermitteln, so Yüksel. Den Antragstellern stehe dann frei, diesen Beschluss öffentlich zu machen. Und auch das teilt der Abgeordnete mit: Die Bezirksregierung habe mitgeteilt, dass der neue Erörterungstermin im Genehmigungsverfahren zur Erweiterung der Zentraldeponie voraussichtlich Ende August stattfinden werde. loc