Herne: Zwei Bienenvölker summen auf dem Technischen Rathaus

Es ist zugig und kühl auf dem Dach des Technischen Rathauses in Herne, doch die Bienen stört das nicht. Die Pfeife im Mund, holt Tobias Büch gerade für die Fotografen eine Wabe heraus. Der Imker schaut jede Woche an der Langekampstraße nach den zwei neuen Bienenvölkern, und er ist zufrieden mit dem Ertrag: „Die Bienen haben in drei Wochen schon zehn bis zwölf Kilo gesammelt“.

Das Technische Rathaus in Wanne-Eickel ist der zehnte öffentliche Ort, an dem die Herner Imker ihre Bienenstöcke aufgestellt haben. Für Thomas Semmelmann, Mitarbeiter des städtischen Fachbereichs Umwelt, ein kleiner Beitrag zum Artenschutz. Angesichts des Bienensterbens wolle die Stadt auf die Problematik hinweisen und der Umwelt einen Dienst leisten. „Und wir freuen uns besonders auf den Honig“, fügt Semmelmann hinzu. Dieser soll als Marketingartikel verkauft und verschenkt werden. Gleichzeitig wolle man Vorbild sein für andere Unternehmen. Der Verlag Neue Wirtschaftsbriefe und das City-Center hätten sich auch schon Bienen angeschafft. Spendiert wurden die zwei neuen 2500 Euro teuren Bienenstöcke übrigens von der Stadtentwicklungsgesellschaft SEG.

Herne: Beitrag zur Erhaltung der Bienen

Hobbyimker Tobias Büch, im Hauptberuf Elektroniker, freut sich seinerseits, an einem spektakulären Ort für die Imkerei werben zu können. „Wir leisten einen Beitrag zur Biodiversität durch die Bestäubung“, sagt er. Der Standort in der Stadt sei kein Problem: „Wir sind hier mitten im Grünen.“ Er selbst und seine Imkerkollegen in Herne hielten 600 Bienenvölker mit 32 Millionen Bienen, sagt Büch. „Laut dem Deutschen Imkerbund kommen wir in Herne auf über 400 Milliarden bestäubte Blüten jährlich.“

Mit bienenfreundlichen Blumen könnten sich auch die Bürger engagieren, erklärt Thomas Semmelmann. Päckchen mit Saatgut für eine bunte Bienenweide sind bei Silke Gerstler (Entsorgung Herne) zu bekommen: Telefon 02323/16-4368 oder silke.gerstler@entsorgung.herne.de.