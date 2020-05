Herne: Zwei Männer in Horsthausen bei Einbruch ertappt

Herne. Zwei Einbrecher sind am Dienstagmorgen in Horsthausen auf frischer Tat ertappt worden. Sie waren gerade dabei, ein Küchenfenster auszuhängen.

Zwei Männer haben am Dienstag versucht, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Von-Waldthausen-Straße in Herne-Horsthausen einzudringen. Das meldet die Polizei.

Demnach hörte der Wohnungsinhaber morgens um acht Geräusche in der Küche und schaute nach dem Rechten. Zwei Männer waren gerade im Begriff, das Küchenfenster auszuhängen. Sie flüchteten daraufhin ohne Beute durch den Garten des Hauses auf die Von-Waldthausen-Straße. Nun wird nach ihnen gefahndet.

Beide Täter trugen schwarze Jacken

Einer der Einbrecher ist laut Beschreibung schlank, schwarzhaarig, ungefähr 1,80 bis 1,85 Meter groß und „wirkt südeuropäisch“. Er trug eine schwarze Cargo-Hose und war mit einer schwarzen Mütze sowie einer schwarzen Jacke - Aufschrift NASA - bekleidet. Der zweite Unbekannte ist zwischen 1,65 und 1,70 cm Meter groß, von schlanker Statur und trug ebenfalls eine schwarze Jacke.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Täter- und Zeugenhinweise.