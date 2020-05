Herne: Zweites Autokino – so war die Premiere am Wananas

Herne. In Herne gibt es nun ein zweites Autokino – am Schwimmbad Wananas. Zur Premiere zeigte die Filmwelt „Nightlife“. So lief der erste Abend.

Vorbei am „Nachohäuschen“, vor dem Tickets gescannt und Snackpakete ausgegeben werden, leiten Menschen in gelben Warnwesten und lila Maske die Besucher zu ihrem Parkplatz. „Achtet beim Parken darauf, dass ihr die Laterne nicht im Bild habt und ihr die weißen Striche auf der Leinwand gut sehen könnt“, erklärt der Einweiser auf dem Wananas-Parkplatz, wo am Donnerstagabend mit „Nightlife“ das Autokino der Filmwelt Herne startet.

Frederic und Ann-Kristin Linker sind zum ersten Mal im Autokino. „Ich bin überrascht, dass die Leinwand so groß ist“, sagt Frederic Linker. Das Ehepaar geht regelmäßig ins Kino und will mit dem Besuch die Filmwelt unterstützen. Die beiden haben sich für ein Popcorn-Paket entschieden und freuen sich, dass auch Eiskonfekt sowie zwei Freikarten für die Filmwelt enthalten sind.

Die Bildwand ist 16 mal acht Meter groß

Autokino ohne Popcorn? Das muss auch am Wananas nicht sein. Im Bild: Frederic und Ann-Kristin Linker. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

So hat sich Markus Köther, Chef der Filmwelt Herne, das vorgestellt: „Hier können die Leute für eine Weile vergessen, in was für einer komischen Zeit wir gerade leben.“ Alles läuft glatt, der Regen stoppt pünktlich zum Einlass, das Einweisen der rund 80 Besucher klappt reibungslos: „Wir haben keine große Erfahrung mit Autokino, deshalb fällt mir ein Stein vom Herzen“.

Die Bildwand ist 16 mal acht Meter groß und für eine klassische Kinoprojektion ausgelegt, deshalb fangen die Filme später am Abend an. Eine Einblendung zeigt die Regeln und die Frequenz für das Autoradio: 100,6. Bevor der Film startet, gibt es Werbung: „Wir sind kurzfristig von lokalen Unternehmen unterstützt worden, sonst wäre das alles gar nicht möglich gewesen“, erklärt Köther.

Mitgebrachte Decke hilft gegen die Kühle

Nach der Vorschau für den neuen Bond startet der Film „Nightlife“. Mit der Dunkelheit stellt sich das Kinofeeling ein. Lediglich die Witterung birgt einige Hindernisse: Aufgrund der Nasskälte beschlagen die Scheiben innen ein wenig – nichts aber, was sich nicht mit Lüften regeln ließe. Und: Eine mitgebrachte Decke hilft gegen Kühle. So flimmert die doch recht seichte Komödie um Elyas M’Barek über die Leinwand und lässt einen das Ringsherum vergessen.

Von Vorteil: Im eigenen Auto lässt es sich hemmungslos über nicht gelungene Dialoge lästern, ohne irgendwen zu stören. Der Abspann läuft, die ersten Motoren starten, vier Besucher brauchen Starthilfe. Trotzdem leert sich der Parkplatz zügig und Filmweltchef Köther ist zufrieden mit der Premiere: „Es hat alles gut gepasst.“ Fazit: Die große Leinwand und die Projektion lassen definitiv Kinogefühl aufkommen.

Am Wananas (Am Wananas 1) zeigt die Filmwelt Herne bis 9. Mai täglich einen Film. Tickets und Snackpakete müssen vorab online gebucht werden: www.filmwelt-herne.de. Für einige Vorstellungen gibt es noch Restkarten. Die Nachfrage für die aktuellen Filme ist groß. Auch am Gysenberg gibt’s ein Autokino: