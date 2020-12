Herner (26) und Begleiter mit gestohlenem Pkw entdeckt

Der Polizei in Bielefeld sind zwei junge Männer mit einem gestohlenen Auto aufgefallen, einer kam aus Herne (Symbolbild).

Herne. Die Polizei hat am Sonntag zwei Autos sichergestellt, eines davon gestohlen. In der Nähe entdeckten sie zwei Männer, einen aus Herne.

Ein 26-jähriger Mann aus Herne und sein 22-jähriger Begleiter aus Gelsenkirchen sind am Sonntagabend der Polizei in Bielefeld aufgefallen. Dabei wurden zwei Autos sichergestellt. Eines der Fahrzeuge war in Lippe gestohlen worden.

Die Polizeibeamten hatten spät abends einen Pkw bemerkt, der ein anderes Auto mit Warnblinkanlage vor sich herschob. Bis der Streifenwagen gewendet hatte, waren die beiden Autos aber verschwunden. Später entdeckten die Polizisten einen unverschlossenen Citroen Picasso mit Lipper Kennzeichen, auf denen die Siegel entfernt waren. Die Stoßstange wies Beschädigungen auf, die von dem Anschieben des zweiten Pkw stammen könnten.

In der Nähe fanden die Polizisten einen abgestellten VW Golf Kombi mit polnischen Kennzeichen und in einiger Entfernung die beiden jungen Männer aus dem Ruhrgebiet, die angeblich eine Tankstelle suchten. In dem VW Golf lagen Kennzeichen, die ursprünglich zu dem aufgefundenen Citroen Picasso gehörten.

Während der Herner zugab, den VW Golf gesteuert zu haben, wird der 22-Jährige aus Gelsenkirchen verdächtigt, am Steuer des Citroen gesessen zu haben. Er blieb aber bei seiner Behauptung, ein Bekannter habe den Wagen gefahren. Führerscheine besaßen die beiden Tatverdächtigen nicht. Im Anschluss an die Anzeigenaufnahme durften sie ihren Weg zu Fuß fortsetzen.