Herner AfD weist Vorwürfe von Armin Wolf zurück

Der neue AfD-Kreisvorstand kritisiert die Berichterstattung der WAZ zum Parteitag am Samstag in der Realschule Crange und weist Vorwürfe des früheren Kreisvorsitzenden Armin Wolf zurück. Dieser war bei einem Gerangel im Versammlungssaal zu Boden gegangen.

Wolf habe nach mehrmaligen Aufforderungen, den Saal zu verlassen, widerrechtlich versucht, sich „mit erheblichem Körpereinsatz“ Zutritt zum Kreisparteitag zu verschaffen, erklärt die AfD-Kreisvorsitzende Beate Fiedler. Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes habe dies versucht zu verhindern und sei dabei mit Wolf gefallen.

Vorwurf: Bündnis ruft zu Gewalt auf

Weder ein Bezirks- noch ein Landesvorstandsmitglied sei an diesem Gerangel beteiligt gewesen, was auf einem auf auf YouTube eingestellten Video zu erkennen sei, erklärt die AfD. Der Clip setzt erst mit dem Sturz Wolfs und einer weiteren Person ein. Zu der in Anwesenheit von Pressevertretern ausgesprochenen Drohung eines AfD-Landesvorstandsmitglieds gegenüber Armin Wolf („Wenn Sie mich noch einmal schubsen, kriegen Sie so etwas von einen in die Fresse.“) nimmt die Herner AfD nicht Stellung.

„Mit Verwunderung“ hätten sie zudem zur Kenntnis genommen, so AfD-Chefin Fiedler, dass die Proteste des „Bündnis Herne“ gegen den Parteitag in der WAZ so positiv dargestellt worden seien. So fehle ein Hinweis darauf, dass durch die Aufschrift auf einem Regenschirm eines Demonstranten („NZS TÖTEN“) zu Gewalt aufgerufen worden sei.

Nach dem „sehr unglücklichen Vorfall“ mit Wolf sei der Parteitag wesentlich ruhiger abgelaufen. Innerparteiliche kontroverse Diskussionen gehörten zum Selbstverständnis der AfD, so Fiedler. Der neue AfD-Vorstand kündigt an, nun ein Kommunalwahlprogramm erstellen zu wollen, um es den Mitgliedern zur Abstimmung zu vorzulegen.