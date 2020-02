Herne. Die „Herner Akademie für Selbsthilfe und Bürgerengagement“ hat im ersten Halbjahr 2020 wieder verschiedene Weiterbildungsangebote.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Herner Akademie für Selbsthilfe bietet neue Vorträge

Auch im ersten Halbjahr 2020 gibt es wieder Angebote für Weiterbildungen und Informationsveranstaltungen der „Herner Akademie für Selbsthilfe und Bürgerengagement“.

Zur Erklärung: Die Herner Akademie ist eine gemeinsame Initiative des Ehrenamtsbüros der Stadt Herne und des Bürger-Selbsthilfe-Zentrums (BüZ).

Los geht es mit den Angeboten am Montag, 9. März, ab 17 Uhr im Rathaus Herne, Friedrich Ebert-Platz 2, mit „Lesen, Staunen, Forschen“. In ihrem Vortrag verbindet Heike Wulf, Lese- und Literaturpädagogin von der Stiftung Lesen, MINT-Themen mit der Sprachentwicklung. Im Seminar „Vorstände gesucht!?“ vermittelt Stefan Rieker, Fachreferent Bürgerschaftliches Engagement von „Der Paritätische NRW“, am Montag, 30. März, um 16 Uhr, wie die Nachfolge im Verein gelingen kann. Veranstaltungsort ist ebenfalls das Rathaus Herne.

Weitere Details im Flyer der „Herner Akademie“

Um wichtige Informationen zur „Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung“ geht es am Mittwoch, 22. April, um 17 Uhr. Der Vortrag von Alexander Ottmann, Sozialarbeiter und -pädagoge sowie Ethikberater im Gesundheitswesen, und Hartwig Trinn, Leitung Seelsorge und Ethik in der St. Elisabethgruppe, ist im Bürger-Selbsthilfe-Zentrum, Rathausstraße 6.

Die Veranstaltungen sind kostenfrei. Aufgrund der begrenzten Anzahl der Teilnehmenden wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten. Telefonisch unter 02323-16 36 36 oder 02323-16 17 16 oder per E-Mail an buez@herne.de oder ehrenamt@herne.de. Weitere Details zu den Veranstaltungen gibt es im Flyer der „Herner Akademie“. Der Flyer liegt in den Rathäusern und städtischen Verwaltungsstellen, den Bürgerlokalen und in vielen weiteren Beratungsstellen aus und ist online unter www.buez-herne.de verfügbar.