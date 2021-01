Erdbebenhilfe Herner Arzt hofft auf Spenden für Erdbeben-Opfer in Kroatien

Herne. Veselko Jovanovic, Vorsitzender des Deutsch-Kroatischen Kulturvereins, hofft auf Spenden für die Opfer des Erdbebens in Kroatien.

Das Erdbeben, das am 29. Dezember Kroatien erschüttert hat, treibt auch den Herner Arzt und Vorsitzenden des Deutsch-Kroatischen Kulturvereins in Herne, Veselko Jovanovic, um.

Das Erdbeben hatte die Zentren der Kleinstädte Sisak und Petrinja südöstlich von Zagreb in Trümmern gelegt, wie kroatische Medien berichteten. Mindestens fünf Menschen starben, unter ihnen ein zwölfjähriges Mädchen. Seismologen gaben die Stärke mit 6,4 an.

Das Epizentrum eines zweiten Bebens in Kroatien innerhalb von 30 Stunden lag 45 Kilometer südöstlich von Zagreb. In Petrinja berichtete ein Reporter der Tageszeitung „Jutarnji List“ von dramatischen Szenen. Sirenen von Feuerwehr- und Ambulanzwagen hallten durch die Stadt, bald zeigte sich ein Bild der Verwüstung. Aus Angst vor weiteren Erdstößen zogen sich Bewohner in den kleinen Stadtpark zurück. Rettungsmannschaften suchten unter Trümmern nach Verschütteten.

Jovanovic war während seines Urlaubs selbst vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Danach zeigte er sich schockiert von den Zerstörungen. Er hofft nun auf Spenden für die Opfer und den Wiederaufbau und macht auf ein Spendenkonto aufmerksam. Kroatische Nationalbank, IBAN HR12 1001 0051 8630 00160, BIC NBHRHR2XXXX; Verwendungszweck Earthquakes Aid.