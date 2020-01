Herne. In einer Viertelstunde müssen sie beweisen, was sie können: Neun Bands nehmen die Herausforderung an und treten bei Flottmann auf die Bühne.

Herner Bandfusion-Festival holt neun Bands auf die Bühne

Die Bandfusion geht in die nächste Runde. Das nach Überzeugung seiner Veranstalter „wichtigste Mikrofestival der Region“ findet am Samstag, 25. Januar, um 20 Uhr einmal mehr in den Flottmann-Hallen an der Straße des Bohrhammers statt. Mit dabei sind Damaged Justice, Mohito Royal, Jammin Jake, Sham-Rock’n’Blues Band, Die 5 Nullen, Kynski, The Artakees und Jake Porn.

Jede Menge Hektik und viel Spaß

Rockbüro Herne und RoomService verlassen sich auf ihr bewährtes Konzept: neun Bands, drei Stunden, eine Bühne. Das bedeute jede Menge Hektik, aber auch viel Spaß, sowohl für die Musiker wie auch für ihr Publikum. Für die neun Startplätze hat die Jury rund 50 Bewerbungen aus ganz NRW angehört und ausgewertet. Jede Band tritt 15 Minuten auf, nach fünf Minuten Umbaupause betritt die nächste Formation die Bühne. Dieses Treiben wird durch eine Stoppuhr in den Videoanimationen auf der großen Leinwand über der Bühne getaktet.

Möglich ist dieser Zeitdruck nur durch eine perfekte Organisation: Die „Backline“ (Schlagzeug und Verstärker) werden von den Veranstaltern gestellt, Ton-, Licht- und Bühnentechniker rotieren auf Hochtouren. „Das Konzept hat nach unserer Kenntnis aktuell keine Nachahmer , weder in der Region, noch sonst irgendwo in Deutschland“, sagt Jakob Terlau vom Rockbüro Herne.

Einlass ist um 19 Uhr, die Bandfusion beginnt pünktlich um 20 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 5 Euro. Weitere Informationen unter www.bandfusion.de