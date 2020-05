Herner Buchtipp zum Kriegsende 1945: „Acht Tage im Mai“

„Die letzte Woche des Dritten Reiches hat begonnen. Hitler ist tot, aber der Krieg noch nicht zu Ende. Alles scheint zum Stillstand zu kommen, und doch ist alles in atemloser Bewegung.“ So heißt es im Klappentext von „Acht Tage im Mai“, dem neuen Buch von Volker Ullrich.

Von Hitlers Selbstmord bis zum Kriegsende

Der Historiker gibt mit seinem neuen Buch einen aufschlussreichen Einblick in die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs, auch im östlichen Europa. Während die meisten Bücher über den Zweiten Weltkrieg mit Hitlers Selbstmord enden und die letzten Tage des Krieges nur kurz anschneiden, macht Ullrich es umgekehrt. Hitlers Selbstmord am 30. April 1945 dient als Prolog für seine weitere Handlung, in der er Tag für Tag über die Geschehnisse bis zum Kriegsende am 8. Mai berichtet. Er zeigt das Chaos, das in den letzten Tagen des Krieges ausbrach, und welche Grausamkeiten nach Hitlers Tod noch immer vonstatten gingen.

Eine wirklich spannende Analyse des Zerfalls des Dritten Reichs, die durch biografische Episoden, wie zum Beispiel vom späteren Bundeskanzler Helmut Schmidt oder der Hollywood-Diva Marlene Dietrich, geschmückt wird. Insgesamt ein sehr spannendes Buch für alle, die es interessiert, wie die vielzitierte „Stunde null“ tatsächlich aussah.

Anna Bogatinis, FSJ Kultur in der Martin-Opitz-Bibliothek

Volker Ullrich, „Acht Tage im Mai. Die letzte Woche des Dritten Reiches“. C.H. Beck 2020, 317 Seiten. 24 Euro. Das Buch ist in der MOB ausleihbar.