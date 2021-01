Herner CDU-Chef freut sich über Wahl von Armin Laschet

Herne. Der Herner CDU-Chef Timon Radicke freut sich über die Wahl von Armin Laschet zum CDU-Bundesvorsitzenden. Radicke gab ihm seine Stimme.

Am Samstag ist Armin Laschet zum Bundesvorsitzenden der CDU gewählt worden. Hernes CDU-Chef Timon Radicke durfte als Delegierter am Samstag mitwählen. Er freut sich über das Ergebnis, auch er habe seine Stimme Armin Laschet gegeben, sagt er auf Nachfrage der WAZ.

Timon Radicke, Herner CDU-Chef, freut sich über die Wahl von Armin Laschet. Foto: Alexa Kuszlik

Schon im Vorfeld des digitalen Parteitages sei ihm klar gewesen, dass er für den NRW-Ministerpräsidenten stimmen werde. "Allerdings war ich natürlich trotzdem noch sehr gespannt auf die Reden der drei Kandidaten." Dabei habe Laschet die "beste Performance" abgeliefert, sagt Radicke. Gerade in der aktuellen Krisenzeit spiele Vertrauen eine wichtige Rolle. Als Ministerpräsident von NRW habe er bereits bewiesen, dass er kluge Entscheidungen treffen könne. Ob Laschet nun auch Bundeskanzler-Kandidat der CDU wird, müssten er und Markus Söder jetzt untereinander klären. "Beide haben in ihren Bundesländern hervorragende Arbeit geleistet." Der digitale Parteitag sei sehr gut organisiert und auch durchgeführt worden. Einen Präsenzparteitag werde so eine digitale Alternative aber langfristig nicht ersetzen können, so Radicke.

CDU-Arbeitnehmerschaft freut sich über das Ergebnis

Auch Frank Heu, Vorsitzender der CDU-Arbeitnehmerschaft CDA in Herne, freut sich über die Wahl von Armin Laschet: "Mit ihm haben wir aus Arbeitnehmersicht einen tollen neuen Parteivorsitzenden. Darüber hinaus haben wir mit Armin Laschet einen, der zeigt, dass man integrieren und kooperativ sein kann." Außerdem habe Laschet bewiesen, dass er im Zeitalter der Pandemie einen sehr guten Job mache, so Heu.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.