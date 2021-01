Herner Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Holsterhausen

Herne. Die Herner Feuerwehr hat einen Brand in einer Holsterhauser Wohnung gelöscht. Eine Bewohnerin musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Leitstelle der Feuerwehr Herne ist am Dienstag, 12. Januar, gegen 9.30 Uhr per Notruf über einen Wohnungsbrand auf der Fontanestraße in Holsterhausen informiert worden. Vor Ort bestätigte sich die Meldung: Es brannte in einem Raum einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Um eine Brandrauchausbreitung in das Treppenhaus zu verhindern, setzte die Feuerwehr einen Rauchschutzvorhang zwischen Wohnungseingang und Treppenraum ein.



Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Bei dem Einsatz wurde laut Feuerwehr eine Bewohnerin des Hauses durch Brandrauch verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Herner Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren etwa 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr Herne vor Ort tätig. Der Einsatz dauerte bis circa 12 Uhr, teilte die Feuerwehr mit.

