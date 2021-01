Mit einem Hohdrucklüfter wurde das Haus an der Landgrafenstraße entraucht.

Feuerwehr Herner Feuerwehr muss an Neujahr gleich zwei Brände löschen

Herne. Für die Herner Berufsfeuerwehr begann das neue Jahr arbeitsreich. Sie musste gleich zweimal zu Bränden in Wanne-Eickel ausrücken.

Für die Herner Berufsfeuerwehr begann das neue Jahr arbeitsreich. Sie musste zu zwei Bränden ausrücken. In Wanne-Süd und in Holsterhauser.

Die Feuerwehr schildert den Einsatz in Holsterhausen wie folgt: Um 9.58 Uhr wurde dsie zu einem Dachstuhlbrand (Schwelbrand) in der gerufen. Aufgrund der Meldung „Menschenleben in Gefahr“ rückten beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr aus.

Es brannten Holzbalken ( Sparren) im unteren Dachbereich eines Mehrfamilienhauses. Die Bewohner hatten ihre Wohnungen größtenteils

verlassen. Ein älteres Ehepaar konnte zunächst in ihrer Wohnung verbleiben. Die Mieter der betroffenen Wohnung wurden vom Notarzt untersucht. Es gab keine Veranlassung zu einem Transport in ein Krankenhaus.

Haus ist vorübergehend nicht bewohnbar

Die Dachpfannen und innenliegende Verkleidungen mussten zeitaufwendig entfernt werden, um an das Feuer zu gelangen. Zur Lokalisierung des Feuers wurde die Wärmebildkamera eingesetzt. Die brennenden Dachbalken wurde anschließend vom Angriffstrupp im Innenangriff sowie eines weiteren Trupps von außen über die Drehleiter gelöscht. Das Gebäude wurde durch das Löschwasser und eine vermutlich geplatzte Heizungsleitung stark beeinträchtigt, sodass dieses vorübergehend nicht

bewohnbar ist.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Herne. Den Herne-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Vor Ort wurden in Abstimmung mit dem Sozialdienst der Stadt Herne, die Bewohner

bei Verwandten und Bekannten bzw. in geeigneten Unterkünften untergebracht.

Strom und Gas sind durch den Bereitschaftsdienst der Stadtwerke gesperrt worden.

Der Einsatz dauerte etwa drei Stunden. Die Brandursache wird durch die Kriminalpolizei ermittelt.

Letzter Einsatz in der Landgrafenstraße ist erst wenige Wochen her

Um 12.37 Uhr musste die Berufsfeuerwehr erneut ausrücken - diesmal zu einem Feuer an der Landgrafenstraße. Beim Eintreffen der Kräfte drang dichter Rauch drang aus einer Wohnung im Erdgeschoss. Es sollten sich noch zwei Personen im

Gebäude aufhalten. Daher wurden zwei Trupps unter Atemschutz durch den verrauchten Treppenraum zur Menschenrettung eingesetzt. Die zwei vermissten Personen wurden jedoch nicht gefunden, da sie vor Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude bereits verlassen hatten. Ein weiterer Bewohner kam im Einsatzverlauf dem Angriffstrupp im verrauchten Treppenraum entgegen.

Alle drei Personen wurden vom Notarzt untersucht. Lediglich zwei Personen mussten vorsorglich in einem Krankenhaus weiter untersucht werden. Abschließend konnte ein Angriffstrupp das Feuer mit einem C-Rohr löschen. Das Gebäude wurde mit einem Überdrucklüfters entraucht. Die Berufsfeuerwehr Herne war mit insgesamt 23 Einsatzkräften vor Ort.