Die Feuerwehr musste zu einem Kellerbrand in Wanne-Mitte ausrücken.

Feuerwehr Herner Feuerwehr rückt zu Kellerbrand in Wanne-Mitte aus

Herne. Die Herner Feuerwehr ist am frühen Donnerstagabend zu einem Kellerbrand in der Gerichtsstraße in Wanne ausgerückt. Probleme mit Schaulustigen.

Die Herner Feuerwehr ist am frühen Donnerstagabend zu einem Kellerbrand in der Gerichtsstraße in Wanne ausgerückt.

Dieser sei jedoch bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte durch einen Bewohner fast vollständig gelöscht worden, teilt die Feuerwehr mit. Die Feuerwehr habe letzte Nachlöscharbeiten durchgeführt und den Keller sowie den Treppenraum entraucht.

Alle Bewohner hätten in ihren Wohnungen bleiben können. Eine Person wurde vom Rettungsdienst behandelt, habe jedoch nicht in eine Klinik transportiert werden müssen. Im betroffenen Kellerraum sei erheblicher Sachschaden entstanden.

In der Anfangsphase hätten sich mehrere jugendliche Schaulustige vor der Einsatzstelle aufgehalten und hätten entfernt werden müssen. Im späteren Verlauf wurde die Gerichtsstraße für Personen- und Fahrzeugverkehr in beiden Richtungen durch die Polizei gesperrt. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 21 Einsatzkräften etwa eine Stunde vor Ort.