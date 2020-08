Herner Filmwelt: Kluges Popcornkino und fünf besondere Tipps

Leonardo DiCaprio und Ellen Page in „Inception“ - zehn Jahre nach Filmstart erneut auf der großen Leinwand.

Herne. Einen jungen Klassiker, drei Bundesstarts und klimatisierte Säle bietet die Herner Filmwelt. Und: die OB-Kandidaten verraten ihre Film-Favoriten.

Es ist zu heiß? Die Herner Filmwelt ist klimatisiert - und hat im neuen Programm einiges zu bieten.

Der Neustart der Woche … ist eigentlich keiner: Zum 10. Geburtstag des Kinostarts von „Inception“ zeigt die Herner Filmwelt noch einmal Christopher Nolans surreal-futuristischen US-Thriller mit Leonardo DiCaprio im Relax-Saal. Das Fachmagazin epd Film gab 2010 beim Bundesstarts mit fünf Sternen die Höchstwertung und jubelte: „Seit Matrix hat man solch klug und komplex strukturiertes Popcornkino nicht mehr gesehen“ (FSK ab 12).

Und sonst? Immerhin drei Neustarts präsentiert das Lichtspielhaus am Berliner Platz 7-9 ab Donnerstag: den Horrorfilm „The Witch Next Door“ (ab 16), das US-Musik-Melodram „I Still Believe“ und die religiös angehauchte Komödie „Der göttliche Andere“ (beide ab 6).

Favorit des OB-Kandidaten Daniel Kleibömer (Linke): Sergio Leones „Spiel mir das Lied vom Tod“. Foto: AA Film Archive / Alamy Stock Photo

Der Lieblingsfilm. Über die politischen Konzepte der fünf Oberbürgermeister-Kandidaten kann man sich bis zum 13. September ein Bild machen. Ihr Filmgeschmack lässt sich bereits jetzt bewerten: Die WAZ hat den fünf Politikern zugemutet, sich auf einen einzigen Lieblingsfilm festzulegen. Das kam dabei heraus. Frank Dudda (SPD): „Was das Herz begehrt“ mit Jack Nicholson und Diane Keaton (2003). Daniel Kleibömer (Linke): „Spiel mir das Lied vom Tod“ von Sergio Leone (1968). Timon Radicke (CDU): „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ mit Harrison Ford (1989). Thomas Bloch (FDP): die Ruhrpott-Komödie „Radio Heimat“ nach Frank Goosen (2016). Pascal Krüger (Grüne): Peter Jacksons „Herr der Ringe“-Trilogie (2001-2003).

Der Auswärtstipp: Drei Frauengenerationen feiert Mike Mills in seiner US-Tragikomödie „Jahrhundertfrauen“ - verkörpert von Annette Benning, Greta Gerwig und Elle Fanning. Das Endstation Kino im Bochumer Bahnhof Langendreer zeigt diesen hinreißenden Film am Freitag um 20 Uhr im Original mit Untertiteln. loc

