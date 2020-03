Herner Filmwelt: Von Känguru-Chroniken und Kosmetik-Firmen

Herne. Als Buch ein Bestseller. Und im Kino? Uwe Klings „Die Känguru-Chroniken“ läuft in der Herner Filmwelt an. Nicht der einzige Neustart …

Vor zehn Jahren sind Uwe Klings „Die Känguru-Chroniken“ veröffentlicht worden. Für die Verfilmung der Ansichten eines vorlauten Beuteltiers zeichnet nun Regisseur Dani Levy („Alles auf Zucker“) verantwortlich. In den Hauptrollen: Dimitrij Schaad und Henry Hübchen (FSK ab 0).

Ebenfalls zum Bundesstart im Herner Kino am Berliner Platz 7-9: der Animationsfilm „Onward: Keine halben Sachen“ aus den Studios der Trickfilmschmiede Pixar (ab 0) sowie der SciFi-Actionfilm „Bloodshot“ mit Vin Diesel (ab 16).

Neu, unabhängig und werbefrei ist das Filmprojekt „Spitzbergen – auf Expedition in der Antarktis“. Die Natur-Doku zeigt, wie die beiden Filmemacher Silke Schranz und Christian Wüstenberg („Die Nordsee von oben“) Spitzbergen mit einem umgebauten Fischkutter umrunden. Zu sehen am Donnerstag, 5. März, um 19 Uhr sowie Sonntag um 13 und 16 Uhr in der Filmwelt (ab 0; Eintritt 10 Euro).

Vorverkauf für den neuen Bond ist angelaufen

Viel Kritikerlob erhielt Regisseurin Céline Sciamma für ihren französischen Historienfilm „Porträt einer jungen Frau in Flammen“. Das VHS-Filmforum zeigt das im 18. Jahrhundert spielende Drama über die Beziehung einer Malerin und ihres weiblichen Modells passend zum Weltfrauentag am Sonntag um 11 Uhr sowie am Montag um 17.30 Uhr und Mittwoch um 20.15 Uhr (ab 12).

Und auch in der Reihe „Damenabend“ geht es am Mittwoch um 20.15 Uhr in der Preview „Lady Business“ um zwei Frauen – wenn auch in ganz anderen Zusammenhängen: Zwei ziemlich beste Freundinnen kämpfen in der US-Komödie um die Existenz ihres Kosmetikunternehmens (ab 12).

Der neue Bond steht bereits in den Startlöchern: Der Vorverkauf der Herner Filmwelt für einige Vorführungen von „Keine Zeit zu sterben“ (Bundesstart: 2. April) ist angelaufen.