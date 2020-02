Herner Frauen erzählen vom Weggehen und Ankommen

Drei Jahre ist her, dass sich Frauen mit und ohne Migrationshintergrund das erste Mal zusammen gesetzt haben, um gemeinsam eine Reise in die Vergangenheit zu starten. Mit verteilten Rollen: Die zugewanderte Frau sollte ihre Geschichte erzählen, die deutsche Partnerin sie aufschreiben.

Initiiert hatte das Projekt unter dem Dach von ID55 Anette Pehrsson, die auch die Schreibwerkstatt des Vereins leitet. Jetzt sind die Texte über Migration und Integration als Buch erschienen, herausgegeben von IDD55.

Frauen schlossen sich zu Schreib-Paaren zusammen

Beim Abschlusstreffen des internationalen ID55-Schreibprojekts „1001 Geschichte“ im Sommer 2018 im „O - Ort der Kulturen“ Foto: Arne Pöhnert

„Die weite Reise im Kara Tren“: Der Titel bezieht sich auf die Geschichte von Marziye. Nalan Gürbüz hat sie aufgeschrieben, es ist die Geschichte ihrer Mutter, die sie und ihre Schwester als Kinder in der Türkei zurückließ, um in Deutschland zu arbeiten. Der „schwarzer Zug“, auf Türkisch „Kara Tren“, brachte sie von Istanbul nach München.

Dass Nalan Gürbüz allein gearbeitet hat, ist untypisch. Alle anderen Frauen schlossen sich zu Tandems zusammen. Ebenfalls aus der Türkei stammt Necla Sezer, mit der Ingeborg Müller-Schuitz zusammengearbeitet hat. Sie gibt ihre Gedanken über die Bestattungskulturen in beiden Ländern wider – ein Thema, das auch ihrer Partnerin aus familiären Zusammenhängen sehr vertraut ist.

„Die weite Reise im Kara Tren“: Unter diesem Titel hat das Schreibprojekt „1001 Geschichte“ ein Buch herausgegeben. Foto: ID55

Huda Al Hussari und Christel Wolf schreiben „Geschichten aus Hudas Kindheit“ in Syrien auf und lassen die junge Erwachsene zu Wort kommen, bevor sie beschließt zu flüchten. Anna Grannass, geboren in St. Petersburg und mit 23 Jahren ausgewandert, wirft Schlaglichter auf ihre Kindheit und Jugend in Russland. Ihre Schreibpartnerin Erika Strohmeyer staunt „über die Kraft und den Mut“, mit dem die Frauen „allen Widrigkeiten getrotzt haben“. Das habe ihren Blick geschärft für die Schwierigkeit der Zuwanderinnen in unserem Land.

Geschichten aus der alten und der neuen Heimat

Um den „Bürgerkrieg in Benderey 1992“ geht es in den Erinnerungen von Alla Trachtenberg aus Moldawien (mit Dorothea Otto). Marykutty Kochupurakal schildert zusammen mit Inge Weber, wie es war, als junge Inderin in Deutschland zur Krankenschwester ausgebildet zu werden. Aus Sri Lanka stammt die Lehrerin Pushpa Vaseekaran, sie hat mit Regina Sindermann ein Team gebildet. Annette Rüsberg schließlich ließ sich die Geschichte einer jungen Afghanin erzählen.

Jede Geschichte für sich ist ein Abenteuer, ergänzt am Ende durch Stimmen der Beteiligten. Von bereichernden Erfahrungen und intensiven Begegnungen ist überwiegend die Rede, aber auch von Gräben, die nicht zu überbrücken waren.

Lokales Schreibwerkstatt startet wieder im Mai „Schreiben über mein Leben“: Unter diesem Titel richtet Annette Pehrsson wieder eine ID55-Schreibwerkstatt ein, an der Mitglieder und Nichtmitglieder des Vereins teilnehmen können. Für sechs Termine, die einmal monatlich zwischen Mai und Dezember montags (10.30 bis 12 Uhr) oder donnerstags (10 bis 12 Uhr) stattfinden, zahlen Teilnehmende 60 bzw. 80 Euro. Der Workshop findet in der Alten Druckerei an der Bebelstraße 18 statt. Kontakt: Anette Pehrsson, schreibwerkstatt@id55.de

Insgesamt ein lesenswertes Buch mit vielen spannenden Texten, dem allerdings ein etwas üppigerer Etat für die – jetzt rein schwarz-weiße – Gestaltung zu gönnen gewesen wäre. 2018 wurde bereits in der Herner Frauenwoche daraus vorgelesen, weiteren Präsentationen in Herne und Wanne-Eickel sind die Autorinnen nicht abgeneigt.

Die weite Reise im Kara Tren. 1001 Geschichte – Frauen erzählen ihre Geschichte von Migration und Integration. 5 Euro. Zu beziehen über ID 55, Straßburger Straße 32, 02323 994960.