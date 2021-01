Herner Grundschüler lernen ab Sommer an der Schulstraße

Die Grundschule an der Schulstraße in Herne wird zum Schuljahresbeginn 2021/22 wieder öffnen.

Herne. Die Grundschule an der Schulstraße in Herne öffnet ab Sommer wieder ihre Türen. So viele Schüler haben sich angemeldet.

Rund 50 Herner Kinder wälzen ab dem Schuljahr 2021/22 wieder in der Grundschule an der Schulstraße 57 die Bücher. Erst im Sommer 2018 ist die Grundschule in Herne-Mitte geschlossen worden. Weil die Schülerzahlen auch aufgrund vermehrter Zuwanderung seit einigen Jahren in die Höhe steigen, wird das Gebäude nun saniert und kann bereits ab kommendem Sommer für den Unterricht genutzt werden.

Die Bezirksregierung hatte als Voraussetzung für die Öffnung der Schule eine Mindestanzahl von 50 Anmeldungen für das erste Schuljahr vorgegeben, sagt Klaus Hartmann vom Fachbereich Schule und Weiterbildung der Stadt Herne. Die Grundschule müsse zumindest zweizügig starten, also mit zwei Klassen mit jeweils 25 Schülern. "Zum jetzigen Zeitpunkt haben sich 51 Kinder angemeldet", so Hartmann. Der ein oder andere Nachzügler komme mit Sicherheit noch dazu. Damit seien die Voraussetzungen für die Öffnung im August erfüllt.

Die Stadt beginnt nun mit den baulichen Maßnahmen. Die . Der im Jahr 2007 erbaute zweigeschossige Pavillon entlang der Schulstraße soll weiter genutzt werden. Er wird um ein zweigeschossiges Erweiterungsgebäude ergänzt.

