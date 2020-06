Herner „Gute Stube“ schränkt Öffnungszeiten deutlich ein

Die Gastronomie steckt auf Grund der Corona-Pandemie in einer existenzgefährdenden Krise. Rund vier Wochen nach der Wieder-Öffnung hat das erste Herner Restaurant entschieden, den Betrieb drastisch zurückzufahren.

Ab der kommenden Woche wird die Gute Stube (früher: Parkrestaurant) nur noch von Donnerstag bis Sonntag ab 18 Uhr geöffnet haben. Damit macht Pächter Jan-Hendrik van Dillen das wahr, was er vor rund vier Wochen bereits angedeutet hatte: dass er den Betrieb wieder schließen werde, wenn unter dem Strich eine rote Zahl stehe.

Aus wirtschaftlicher Sicht wäre eine Komplettschließung die beste Lösung

Und genau dieser Fall sei eingetreten, so van Dillen im Gespräch mit der Herner WAZ-Redaktion. Dabei seien die Rahmenbedingungen gar nicht schlecht gewesen: Das Menükarussell sei fortgesetzt worden, und vor allem die Ausstrahlung der Kabel-1-Sendung „Mein Lokal - Dein Lokal“, bei der die Gute Stube einen sehr guten Eindruck hinterlassen hatte, habe dem Haus ein gestiegenes Interesse beschert.

Jan Hendrik van Dillen, Geschäftsführer der Guten Stube, schränkt die Öffnungszeiten des Restaurants wieder deutlich ein. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Doch die guten Gästezahlen im Restaurant können die drastischen Verluste an anderer Stelle bei weitem nicht auffangen: Van Dillen kann keine Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Tagungen mehr durchführen. Doch genau diese sind der Umsatzbringer in der Gastronomie, nicht nur in der „Guten Stube“. Von 25 Hochzeiten, die bei ihm geplant gewesen seien, sei eine im August übrig geblieben. Und neue Buchungen würde es angesichts der unsicheren Aussichten nicht geben.

Aus rein wirtschaftlicher Sicht wäre eine Komplettschließung die richtige Lösung, so van Dillen. Doch da die Gute Stube in namhaften Restaurantführern vertreten ist, möchte van Dilllen am Markt vertreten sein. Außerdem habe er eine Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitern.