Herner Impfzentrum startet unter erschwerten Bedingungen

Herne. Das Herner Impfzentrum hat seinen Betrieb aufgenommen. Der Großteil der Impfberechtigten machte sich trotz Schnee auf den Weg zum Gysenberg-Park.

Seit rund sieben Wochen ist das Herner Impfzentrum am Revierpark Gysenberg einsatzbereit. Am Montag um 14 Uhr ging es schließlich in Betrieb. Allerdings war es aufgrund von Schnee und glatten Straßen ein Start unter erschwerten Bedingungen.

Und bis zum späten Sonntagnachmittag, so schildert es Hernes Oberbürgermeister Frank Dudda im Gespräch mit der Herner WAZ-Redaktion, habe noch nicht festgestanden, ob die 612 Impfdosen von Biontech/Pfizer auch ausgeliefert werden – wegen des Wetters. Zur Not hätte er sie auch abholen lassen, so Dudda, der sich erleichtert zeigt, dass das Impfzentrum endlich Fahrt aufnimmt. Das Logistikunternehmen sei schon morgens um 4 Uhr losgefahren, um den Impfstoff nach Herne zu bringen – wie schwierig die Verkehrsverhältnisse sind, offenbart die Tatsache, dass es mit eineinhalbstündiger Verspätung in Herne eintraf, allerdings früh genug, um mit dem Impfen zu starten. Nun sollen täglich Rationen mit Impfstoff angeliefert werden.

Ab Donnerstag wird der Impfstoff von AstraZeneca verimpft

Dass auch die Mehrzahl der Impfberechtigten endlich den – ersten – Piks bekommen will, zeigt sich daran, dass die meisten am Montag den beschwerlichen Weg zum Revierpark auf sich nahmen. Vor Ort waren mit großem Aufwand die Wege geräumt worden, so dass die Senioren gefahrlos zur Sporthalle gelangen konnten, in der das Impfzentrum eingerichtet ist. Personen mit eingeschränkter Mobilität können sich über die Zufahrt am Lago von einer Begleitperson mit dem Auto bis zum Eingang des Impfzentrums bringen und nach der Impfung am Ausgang wieder abholen lassen. Für Angehörige sind extra Hütten aufgebaut worden, damit sie die Wartezeit nicht im Freien verbringen müssen. Das Hygienekonzept erlaubt nicht, dass sie mit ins Impfzentrum kommen.

Ab Donnerstag kommt der Impfstoff von AstraZenca zum Einsatz. Foto: John Cairns/University Of Oxford / picture alliance/dpa

Diejenigen, die am Montag wegen des Wetters nicht den Weg gewagt hatten, können den Termin am Dienstag zur gleichen Uhrzeit nachholen. Dass dies so problemlos funktioniert, hängt mit einer Verzögerung an anderer Stelle zusammen. Der Impfstoff von AstraZeneca steht doch noch nicht zur Verfügung, so dass statt am Dienstag erst am Donnerstag mit der Impfung von Mitarbeitern im Rettungsdienst, ambulanten Pflegedienst, Hospiz und in Wohngemeinschaften begonnen werden kann. Im weiteren Verlauf sind Herne 1000 Impfdosen pro Woche von AstraZeneca zusagt. Dudda: „Wir hoffen, dass sie auch in der Menge kommen.“ Interessant: Es gibt bislang keine Hinweise darauf, dass der Impfstoff von Moderna auch nach Herne geliefert wird.

Auch zeigte sich erleichtert, dass es endlich losgeht. Das DRK-Personal ist für die Registrierung am Eingang und für die Beobachtung der Menschen nach der Impfung verantwortlich. Nach den Worten von Krause waren am ersten Tag zwei Impfstraßen in Betrieb, bei voller Auslastung könnten 600 Personen pro Tag geimpft werden. Doch zurzeit scheint es ungewiss, wann sie erreicht wird.

Fest steht dagegen – nach jetzigem Stand – der Abschluss der Impfkampagne in den Herner Seniorenheimen. Am 20. Februar sollen alle Bewohner ihre zweite Impfung erhalten haben. Im Herner Impfzentrum, so Dudda weiter, seien jetzt Termine bis Ende Mai vergeben.

>> INFORMATIONEN ZUM IMPFZENTRUM

■ Nur wer einen gültigen Termin für den Tag vereinbart hat und über 80 Jahre alt ist, kann geimpft werden.

■ Zu ihrem Impftermin sollten Bürger unbedingt ihren Personalausweis oder einen anderen Lichtbildausweis, einen Mund-Nasen-Schutz sowie ihre Krankenkassenkarte mitbringen. Darüber hinaus sollten nach Möglichkeit auch der Impfpass und medizinische Unterlagen (z.B. Herzpass, Diabetikerausweis oder Medikamentenliste) mitgeführt werden.

■ Wurden die Termine telefonisch durchgegeben, gelten sie als fest vereinbart. Bei Buchung über das Internet kann auf www.impfterminservice.de die Terminreservierung überprüft werden. Für den Zugang zum Impfzentrum ist ein Ausdruck der Bestätigungsmail nicht erforderlich.