Herner klagt: Jugendliche bedrohen Bürger im Dunkeln

Er nennt die Situation „mittlerweile schwierig“: In der Herner Innenstadt, sagt ein Anwohner zur WAZ, versammelten sich abends und nachts immer mehr Jugendliche, die Menschen anpöbeln und bedrohen.

Speziell am Spielplatz am Herner Rathaus, unter anderem aber auch am angrenzenden Park und im Behrenspark hielten sich die Jugendlichen auf. „Ich gehe auf die 60 zu und muss gestehen: Ich habe mittlerweile oft Angst, abends dort langzugehen“, sagt der Mann. Er werde von Jugendlichen aus der etwa zehnköpfigen Gruppe angepöbelt und sei zuletzt auch massiv bedroht worden, etwa mit dem Tod. Kontaktbeschränkungen, fügt er an, würden von den Jugendlichen auch nicht eingehalten.

Stadt: Wir nehmen die Sache ernst

Stadtsprecher Christoph Hüsken sagt, dass der Stadt bekannt sei, dass sich an den Stellen Menschen aufhalten. „Wir nehmen die Sache ernst“, betont er. Die Stadt stehe hierzu im engen Austausch mit der Polizei. Nach Angaben der Polizei haben sich bislang keine Bürger gemeldet, die wegen der Jugendlichen um ihre Sicherheit besorgt seien.