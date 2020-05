Herner Künstlerin Eva Stotz stellt in der Haranni Clinic aus

Herne. Eva Stotz geht es um den Ausdruck der Farbe. In der Herner Haranni Clinic, in der sie jetzt ausstellt, sind die Bilder in Gruppen angeordnet.

Auf die Eröffnung ihrer Ausstellung in der Haranni Clinic hatte sich Eva Stotz schon richtig gefreut. „Schade“, sagt sie. „Da kommen doch immer viele nette Menschen zusammen.“ Das Corona Virus macht es aber unmöglich, sich mit vielen Menschen bei den Werken zu treffen. Doch die Bilder hängen an den Wänden und die Ausstellung „Gedanken - Fragmente“ ist auch ohne Vernissage zu sehen.

Gegenstandslose Malerei

„Langsam versank der Gletscher“: ein Bild aus der Ausstellung von Eva Stotz in der Haranni Clinic. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Die vielseitige Herner Künstlerin hat sich ganz auf ihre gegenstandslosen Bilder konzentriert. Meist nutzt sie Arcylfarben. In einigen der neueren Bilder hat sie aber auch wieder zur Ölfarbe gegriffen. Das eine oder andere Bild mag zwar mal an eine offene Landschaft mit bewegten Wolken erinnern. Andere Bilder wirken wir grobe Baumstrukturen, die sich über die Leinwand ausbreiten. Doch Eva Stotz geht es weniger um wiedererkennbare Formen als um den Ausdruck der Farbe. Wobei sie sich durch ihre momentanen Stimmungen und Gefühle, aber auch die Natur anregen lässt.

Die Farben werden mit groben Strichen auf die Leinwand aufgetragen. Oft bleiben die Spuren des Farbauftrags bewusst stehen. Dick aufgetragene Farbe steht neben dünn lasierten Flächen. Farbige Formen werden immer wieder mit heftigen Pinselstrichen kontrastiert. In anderen Werken finden sich die Farben zu massiv wirkendenden Gebilden zusammen, die manchmal wie natürliche Felsformationen wirken. In manchen Bildern schafft Eva Stotz eine ganz in die Bildtiefe weisende Perspektive. In anderen bleiben ihre farbigen Kompositionen ganz in der Fläche.

Bilder in Gruppen angeordnet

„Diese Bilder müssen schon alle eine gewisse Größe haben“, sagt sie selbst schmunzelnd. „Klein geht das einfach nicht.“ Für die Ausstellung hat Eva Stotz ihre Bilder in verschiedene Gruppen zusammengefasst, die durch einzelne Farben bestimmt werden. Da gibt es Reihen, in denen sie sich eher auf Rottöne konzentriert, in anderer sind es Blau- oder Brauntöne. Das tut der Ausstellung in den ein wenig verschachtelten Räumen richtig gut.

Die Ausstellung „Gedanken-Fragmente“ ist in der Haranni Clinic, Schulstraße 30, bis zum 30. Oktober zu sehen. Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag 10 bis 17 Uhr. Freitag 10 bis 25 Uhr.