Herner Kunsthandwerker porträtiert Martin Luther als Mosaik

Das Lutherjahr hat Udo Holländer knapp verpasst. Als 2017 Deutschland den Reformator feierte, hatte der Herner sein neuestes Mosaik noch gar nicht im Kopf. Jetzt ist das Porträt Martin Luthers fertig und geht am kommenden Wochenende mit Holländer auf die Reise: nach Guttenberg in Oberfranken, in den Heimatort seiner Frau, wo es der Herner einem jungen evangelischen Pfarrer übergeben will, als Ausdruck seiner Wertschätzung.

„Dieser Pfarrer hat mich begeistert“, erzählt der 76-jährige ehemalige Tischler, der mit seiner Frau im Herner Süden lebt. Der Pfarrer setze sich für die Ökumene ein und gestalte „die Gottesdienste so wunderbar, dass die Kirche voll ist“. Das wünsche er sich auch für die katholische Kirche, macht Holländer deutlich.

Keramikplättchen und Zangen auf Udo Holländers Arbeitstisch. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Arbeitsbereich im Souterrain des Hauses

Im Souterrain des Eigenheims hat er sein Reich: einen Arbeitstisch mit Werkzeugen und Mosaiksteinen. An den Wänden ringsherum Zeitungsausschnitte und andere Dokumente, die belegen, wie Udo Holländer schon in seinen jungen Jahren mit seinem Hobby Aufsehen erregte. Etwa als er der Witwe des gerade ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy 1963 ein Mosaik ihres Mannes zukommen ließ, was ihm Dankespost aus dem Weißen Haus bescherte. „Als junger Mensch hat mich Kennedy fasziniert“, sagt Holländer. „Als ich das Mosaik gerade fertig hatte, wurde er erschossen.“ Auch Johannes XXIII hat er schon porträtiert.

Von Karl-Theodor zu Guttenberg hängt ein Foto an seiner Wand. Udo Holländer kennt den ehemaligen Bundeswirtschaftsminister und seine Familie gut, denn die Herner verbringen im Jahr drei Mal vier Wochen im Oberfränkischen und haben in dem 500-Seelen-Ort viele Kontakte. Das Wappen der Familie Guttenberg hat Holländer für das dortige Feuerwehrhaus als Mosaik gestaltet.

Nach dem Bildnis Martin Luthers von Lucas Cranach hat Udo Holländer sein Mosaik gestaltet. Die Fotos rechts dokumentieren den Prozess. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Cranachs Bildnis als Vorlage

Für den Martin Luther diente Lucas Cranachs Porträt als Vorlage. Cranach lebte übrigens im nur 25 Kilometer von der Guttenberger Kirche entfernten Kronach. Zehn Farben hat Udo Holländer verwandt. „Jedes Steinchen wird gebrochen“, erklärt der Hobbykünstler und greift zur Flechterzange, um den Handgriff zu demonstrieren. 1500 bis 1600 Teile aus Keramik, schätzt er, hat er für das Bild verbaut, das er mit den markanten Punkten des Gesichts beginnt: Augen, Nase und Mund. Untergrund ist eine mehrschichtig verleimte Multiplex-Platte, die sich nicht verbiegt. Nach dem Gesicht entstehen nach und nach der Kragen, die Kutte und zum Schluss der Hintergrund. Holländer hat jeden Schritt fotografiert. Die Stunden zählt er nicht, aber 70 werden es wohl gewesen sein, schätz er.

Lokales Ehrenamtlich bei den „Nachbarn“ Udo Holländer beschäftigt sich nicht nur mit Mosaiken, sondern auch mit Holzarbeiten und Malen. Wichtiger als das eigene künstlerische Werk sei ihm der Umgang mit kranken Menschen, sagt er. Holländer arbeitet seit vielen Jahren in dem psychosozialen Verein „Nachbarn e.V.“ mit, wo er psychisch Kranke in Wanne-Eickel künstlerisch und handwerklich anleitet.

Angefangen hat alles in den 1950er-Jahren in der Bochumer Volkshochschule. Dort hielt der Elfjährige das erste Mal Mosaiksteinchen in der Hand und legte sie seitdem nicht mehr weg. Was mit einfachen Figuren begann, entwickelt sich künstlerisch immer weiter. Mal nimmt sich Holländer eine Vorlage, mal gestaltet er frei, wie etwa die „Umweltsäule“ in Guttenberg, mit der er zum Nachdenken anregen will. Die Erhaltung von Umwelt und Natur sind ihm ein besonderes Anliegen.