Herner Motorradfahrer (48) bei Unfall schwer verletzt

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr eine 69-jährige Autofahrerin aus Datteln am Dienstag gegen 14 Uhr in Olfen auf der B 235 in Richtung Lüdinghausen, berichtet die Polizei. Als sie links in eine Straße einbiegen wollte, stieß sie mit dem 48-jährigen Motorradfahrer aus Herne zusammen. Mit einem Rettungswagen kam der schwer Verletzte in ein Krankenhaus.