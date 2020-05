Herner Opfer (82) von Trickdiebstahl warnt vor Masche

Wilfried Schmidtke (82) ist am Montag Opfer eines Trickdiebstahls in Herne geworden. Der Vorfall steckt ihm noch immer in den Knochen, doch für diese Anliegen ist der gehbehinderte Holthauser gerne in die Redaktion in Herne-Mitte gekommen: „Ich will andere davor bewahren, dass es ihnen wie mir ergeht.“

Herne: Mann öffnet die Beifahrertür

In einem Sanitätsgeschäft in Castrop-Rauxel ist Schmidtke am Montag gewesen. Auf einem Parkplatz hat er sich in sein Auto gesetzt, um den Heimweg anzutreten. Seine Tragetasche mit Geldbörse und allen wichtigen Papieren habe er ausnahmsweise auf den Beifahrersitz gestellt, um noch etwas zu kontrollieren. „Sonst stelle ich die Tasche immer auf den Rücksitz“, sagt er.

Plötzlich habe ein Mann mit einer Jacke über dem Arm die Beifahrertür geöffnet und ihn nach der nächsten Reinigung gefragt. „Dabei hat er sich ins Auto gebeugt und mich gefragt, ob die Jacke denn gereinigt werden müsste“, erzählt Wilfried Schmidtke. Er habe dies bejaht. Der Mann habe sich dann entfernt. Kurz darauf habe er bemerkt, dass die Tasche gestohlen war. „Da war es schon zu spät.“

250 Euro und alle wichtigen Papiere

250 Euro Bargeld und alle wichtigen Papiere seien in der Tasche gewesen. Glück im Unglück: „Meine Schlüssel hatte ich wie immer in der Jackentasche“, so der Rentner. Die Polizei habe ihn darin bestärkt, zur Zeitung zu gehen, um andere Bürgerinnen und Bürger zu warnen. Wilfried Schmidtkes Appell: „Schließen Sie das Auto bei Antritt der Fahrt von innen ab! Dann kann Ihnen so etwas nicht passieren.“

Und auch das will er gerne noch loswerden: „Ich habe in der Nacht davon geträumt, dass die Tasche vor meiner Haustür steht.“ Am nächsten Morgen habe er sofort nachgeschaut: „Da war aber natürlich nichts.“