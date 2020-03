Herner Repair-Café setzt sich gegen Wegwerfgesellschaft ein

Herne. Basteln, Schrauben und Löten: Das Repair-Café im Herner Stadtteilzentrum Pluto bewahrt Haushalts- und Elektrogeräte vor dem Müll.

Kurz vor eins stehen schon die ersten Leute vor der Werkstatt des Stadtteilzentrums Pluto. Drei Mal in der Woche tüfteln hier die Elektriker Detlef Brune und Rainer Goltz an Elektrogeräten, Bohrmaschinen und Mixern. Seniorin Erika Menzel hat ihren alten Radiowecker mitgebracht. Rainer Goltz schaut sich das Gerät erstmal von außen an. Greift dann aber zum Schraubenzieher, um das alte Gerät zu öffnen. „Oft sitzt einfach nur eine Menge Staub in den Geräten“, sagt Goltz während er das Druckluftspray in das Innere des Radios hält.