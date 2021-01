Herner Schlager-Pop-Prinzessin veröffentlicht neue Single

Herne. Angelique Sendzik hat im Lockdown mit "Hamburg im Regen" einen neuen Song herausgebracht. In Herne singt sie ihn demnächst sogar live.

„Bada, Badabada, Bada, Badabada“: Angelique Sendzik, Hernes Schlager-Pop-Prinzessin, hat mitten im Lockdown ihre neue Single „Hamburg im Regen“, veröffentlicht – und die geht direkt ins Ohr. Auch das Musikvideo legte einen Senkrechtstart hin: Nach nicht einmal 24 Stunden wurde es auf Youtube bereits mehr als 2500 Mal aufgerufen, am Dienstag waren es bereits 6740 Aufrufe. „Der Song hat einfach Ohrwurm-Charakter, ich habe mich auch sofort in ihn verliebt“, freut sich die Sängerin. Dabei klinge das Lied nicht wie der typische Pop-Schlager, findet sie. „Es hat einen sehr modernen, neuen Sound – vielleicht gefällt es mir auch deshalb so gut.“

Ihr Freund spielt im Musikvideo mit

Den Text des Songs habe sie nicht selbst geschrieben, trotzdem könne sie sich sehr gut damit identifizieren. Hamburg sei nämlich eine ihrer Lieblingsstädte, erzählt Angelique Sendzik. „Es ist eine schöne Stadt mit tollem Flair – obwohl es dort ja viel regnet“, begründet sie ihre Begeisterung und lacht. Sie habe an Hamburg ausschließlich tolle Erinnerungen. „Ich verbinde die Stadt auch mit dem Schlagermove, da bin ich ja auch schon aufgetreten – eine tolle Zeit!“

Der neue Song handelt – natürlich – von einer Liebesgeschichte, das Musikvideo habe sie einen Tag lang in der Hansestadt gedreht. Für ihre Fans gebe es im Video eine Überraschung: „Mein Freund Holger spielt mit, normalerweise halte ich ihn ja eher aus der Öffentlichkeit raus.“ In ihrem vorigen Musikvideo zur Single „Einfach nur genial“ zeigte sie ihren Sohn Milo. „Das kam bei den Leuten sehr gut an“, berichtet die 33-Jährige.

Ihr Traum: Mit dem Song ins TV

Genauso wie das Lied: „'Einfach nur genial' hielt sich elf Wochen in den Airplay-Charts, das sind für uns Schlager-Künstler die wichtigsten Charts!“ Mit „Hamburg im Regen“ will sie an die Erfolge von „Einfach nur genial“ und auch von „Mein Herz will keine halbe Wahrheit" (zehn Wochen in den Charts) anknüpfen – oder sie übertrumpfen: „Mein absoluter Traum wäre, mit dem neuen Song im Fernsehen aufzutreten, beim ZDF-Fernsehgarten oder bei 'Immer wieder Sonntags'“, verrät sie.

Wegen der Pandemie sind derzeit keine Konzerte erlaubt und damit entfällt die wichtigste Promotion-Möglichkeit für die eigene Musik. „Ich bin natürlich traurig, dass ich keine Konzerte geben kann“, bedauert sie, „es bedeutet mir viel, auf der Bühne zu stehen und sofort eine Rückmeldung vom Publikum zu bekommen.“

Ein einziger Auftritt im Autokino im Februar

Angelique Sendzik veröffentlicht in der Regel immer zu Beginn des Jahres und im Sommer eine Single – „das wollte ich nun nicht ändern, nur weil gerade Lockdown ist.“ Ganz bewusst habe sie sich dafür entschieden, die Single jetzt, und damit mitten im Lockdown, zu veröffentlichen. „Die Leute haben ja jetzt die Zeit, in Ruhe Musik zu hören, und vielleicht hilft das Lied ja auch dem ein oder anderen gegen den Lockdown-Blues!“

Kürzlich erhielt sie eine Herzenswunsch-Nachricht, sagt sie: „Die 1. Herner Karnevals Gesellschaft (HeKaGe) hat mich eingeladen, auf der Prinzenproklamation am 5. Februar im Autokino im Gysenberg zu singen.“ Auf absehbare Zeit habe sie nun also zumindest einen einzigen Auftritt – sehr wenig, aber besser als nichts? „Einerseits bedauere ich es, dass ich auf lange Sicht nur einen einzigen Auftritt habe, andererseits bin ich wirklich sehr glücklich und dankbar, wenigstens einmal auftreten zu dürfen!“ Es wird eine Premiere – bisher habe sie noch nie einem Autokino gesungen, erzählt sie. „Aber egal: Hauptsache, ich darf auf der Bühne stehen und performen!“

>>> "Hamburg im Regen“ ist Angelique Sendziks siebte Single-Veröffentlichung bei ihrem Plattenlabel Fiesta Records. Stefan Stieber hat den Liedtext geschrieben, Jack Price produzierte das Stück.

>>> Der Song ist als Download bei allen Download- und Streaming-Portalen zu 99 Cent erhältlich. In Kürze soll ein Remix veröffentlicht werden.

>>> Informationen zu Hernes Schlager-Pop-Prinzessin gibt es hier: www.angelique.online

>>> Das Musikvideo ist auf youtube abrufbar: www.youtube.com/watch?v=WMBESx7xm2U