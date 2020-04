Herner Serieneinbrecher (50) wird erneut zu Haft verurteilt

Er kann es einfach nicht lassen: Nach einer neuen Serie von Wohnungseinbrüchen ist ein vorbestrafter Herner (50) am Bochumer Landgericht zu fast sechs Jahren Haft verurteilt worden. Die Gesamtstrafe setzt sich aus rechtlich formellen Gründen aus zwei einzeln bemessenen Strafen zusammen: dreieinhalb Jahre plus zwei Jahre und drei Monate Haft.

Bei Firmeneinbruch in Essen Kleidung mitgenommen

Am 27. Mai 2019 war der bereits vielfach verurteilte „Einbrecherkönig“ in seiner Wohnung an der Neustraße abermals festgenommen worden. Auslöser für die Wohnungsdurchsuchung war eine Polizei-Fahndung nach zwei Firmeneinbrüchen in der Nacht zuvor in Essen, bei denen zahlreiche Kleidungsstücke, unter anderem Unterhosen der Marke „Kappa“, Jeanshosen, Kapuzenpullover und Polohemden gestohlen worden waren. Fast alle Teile der Diebesbeute konnten bei der Razzia in der Wohnung des Herners sichergestellt werden.

Im Nachgang zu der Festnahme hatten sich weitere Einbruchstaten des Serientäters rekonstruieren lassen. Gemeinsam mit verschiedenen, teils noch unter das Jugendstrafrecht fallenden Mittätern war der 50-Jährige unter anderem in Privatwohnungen und Firmengebäude in Herne, Dortmund und Umgebung eingebrochen. Im November 2018 hatte der Herner bei einem Einbruch in eine Privatwohnung in Gladbeck gemeinsam mit zwei Komplizen Diebesgut im Gesamtwert von 10.000 Euro erbeutet - darunter etwa 100 wertvolle Sammlermünzen, die die Täter in einem schwarzen ledernden DIN-A4-Ordner entdeckt und anschließend an einen Hehler weiterverkauft hatten.

Bargeld und Schmuck in Holsterhausen gestohlen

In einer Hochparterre-Wohnung an der Buschkampstraße in Holsterhausen hatte der Herner Serientäter am 27. März 2019 wieder gemeinsam mit zwei Komplizen erst eine Balkontür aufgehebelt und dann aus der Wohnung Bargeld und Schmuck im Wert von mehr als 4.000 Euro abgeräumt.

Einen Monat später war er mit einem anderen Komplizen in das Gebäude eines Schulungszentrums in Dortmund eingestiegen, um dort eine Spardose zu stehlen, in der die Täter nach einem Tipp Bargeld in Höhe von 2.000 bis 3.000 Euro vermuteten. Nachdem das Duo ein Fenster aufgehebelt hatte, hatten sie die Spardose auch entdeckt, mussten dann aber feststellen, dass darin „nur“ 50 Euro befanden. Das Urteil lautet auf gewerbsmäßigen Bandendiebstahl.

