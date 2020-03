Herner SPD drohte mit Boykott: Stadt verlegt Sitzung

Die Stadt Herne hat die für Dienstagnachmittag um 16 Uhr angesetzte Sitzung des Hauptausschusses kurzfristig vom Rathaus in den großen Saal des Kulturzentrums verlegt – allerdings erst auf erheblichen Druck aus der Politik.

So hatte die SPD-Fraktion der Verwaltung signalisiert, dass sie an einer Sitzung in dem (sehr) kleinen Sitzungssaal des Herner Rathauses (Raum 214) aus Sicherheitsgründen nicht teilgenommen hätte. „Ich hätte dies gegenüber unseren Mitgliedern des Ausschusses nicht verantworten können“, so SPD-Fraktions-Chef Udo Sobieski zur WAZ. Auch die Grünen hatten im Vorfeld Bedenken geäußert.

Ratssaal steht nicht zur Verfügung

Der große Ratssaal kann für Sitzungen derzeit nicht genutzt werden, weil die Verwaltung dort das Infotelefon zum Coronavirus installiert und geschaltet hat. Aus diesem Grund hat die Stadt die für Dienstag, 24. März, terminierte Sitzung des Rates auch bereits in den großen Saal des derzeit aufgrund des Veranstaltungsverbots verwaisten Kulturzentrums verlegt.

Noch am Dienstagmorgen hatte aus Sicht der Stadt nichts gegen die Durchführung der öffentlichen Hauptausschuss-Sitzung in dem sehr kleinen Sitzungssaal – hier trifft sich sonst auch der Herner Corona-Krisenstab - gesprochen. Für die regulär zwölf politischen Mitglieder des Ausschusses sowie für die diversen Vertreter der Verwaltung und der Fraktionen wollte die Stadt die übliche Sitzordnung „auflockern“ sowie auf Einhaltung der hygienischen Empfehlungen achten.

Rat soll im Kulturzentrum tagen

Andere Kommunen hatten dagegen bereits reagiert und Rats- und Ausschusssitzungen komplett oder teilweise gestrichen. So hat die Stadt Gelsenkirchen im Einvernehmen mit der dortigen Politik beschlossen, alle Ausschusssitzungen bis zu den am 6. April beginnenden Osterferien abzusagen und die anstehende Ratssitzung nur mit reduzierter Teilnehmerzahl durchzuführen.

Auf der aktuellen Tagesordnung des Herner Hauptausschuss stehen keine unaufschiebbaren Punkte. Mit der Durchführung der Sitzung wolle man aber auch „Handlungsfähigkeit“ signalisieren, so Stadtsprecher Christoph Hüsken auf Anfrage. Außerdem werde Oberbürgermeister Frank Dudda über den aktuellen Stand im Kampf gegen die Ausbreitung der Pandemie informieren. Und: In der Sitzung soll auch darüber gesprochen, ob und in welcher Weise die bis zu den Ferien noch ausstehenden sechs Sitzungen stattfinden werden.

