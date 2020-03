Herner Spielezentrum empfiehlt das Detektivspiel „Sherlock“

In den Spielen der „Sherlock“-Reihe versuchen sich die Spielenden gemeinsam an der Lösung eines tatsächlichen Kriminalfalles in Form eines Kartenspiels. Dazu erhalten sie Hinweiskarten, die verschiedenste, möglicherweise hilfreiche Elemente des Falles enthalten, wie Zeugenaussagen, Landkarten oder Abbildungen von Gegenständen.

Zehn Fragen zum Fall

Zwar darf man begrenzt Informationen über die eigenen Karten mit den Mitspielenden austauschen, für alle sichtbar sind jedoch nur ausgespielte Indizien. Scheint eine Karte für die Lösung des Falles irrelevant zu sein, so wird sie abgelegt und darf nicht mehr erwähnt werden. Sind nun alle Karten gespielt oder abgelegt, gilt es, Tathergang und Täter zu diskutieren und sich auf eine Lösung zu einigen. Zehn Fragen zum Fall und die wirkliche Lösung werden dann zeigen, wie es um die detektivischen Qualitäten der Beteiligten bestellt ist.

Die „Sherlock“-Spiele versprechen ein spannendes Krimi-Erlebnis für alle, die Freude daran haben, in lebhafter Diskussion selbst Kriminalfälle zu lösen.

„Sherlock“ von Josep Izquierdo und Marti Lucas. Abacusspiele, für zwei bis acht Spielende ab 12 Jahren, ca. 7 Euro.