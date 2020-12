Herner Stadtwerke installieren drei neue Stromtankstellen

Herne. Die Herner Stadtwerke knüpfen das Netz der Stromtankstellen in der Stadt enger. Nun sind drei weitere Standorte dazugekommen.

Die Herner Stadtwerke knüpfen das Netz mit Stromtankstellen in Herne enger. Drei neue Standorte für jeweils zwei Elektroautos können jetzt genutzt werden. Das hat das Unternehmen mitgeteilt.

Die neuen Ladesäulen stehen am auf der Gerichtsstraße, auf der Paul-Gerhard-Straße in Horsthausen und am Herner Bahnhof.

Damit haben die Stadtwerke 21 Ladesäulen mit 42 Ladepunkten in Herne aufgebaut. „Angesichts

der aktuell sehr hohen Nachfrage nach unseren Wallboxen stellen wir allerdings fest, dass die meisten E-Auto-Fahrer am liebsten über Nacht zuhause laden“, so „In Kombination mit einem ökologischen Autostromtarif wird Mobilität so maximal umweltfreundlich.“

Doch da nicht jeder die Möglichkeit zum Strom tanken in der heimischen Garage habe, setzten die Stadtwerke ihre Pläne zum Ausbau der Ladeinfrastruktur fort. Weitere Lademöglichkeiten – darunter auch eine Schnellladesäule – werden in Kürze in Betrieb genommen. Alle Stromtankstellen sind in einen europaweiten Ladeverbund integriert.

Eine Übersicht über die Herner Ladesäulen finden Sie unter www.stadtwerke-herne.de/emobilitaet