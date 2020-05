Herner steht wegen bewaffneten Drogenhandels vor Gericht

Cannabis im Schlafzimmer, Amphetamine im Eisfach und ein Springmesser unter dem Sofa: Ein 30-jähriger Wanne-Eickeler hat nach einer Razzia in seiner Wohnung riesigen Ärger vor der Brust. Beim Prozessauftakt am Bochumer Landgericht ging es um bewaffneten Drogenhandel und Drogenanbau.

Am 29. Juni 2017 hatte bei dem Wanne-Eickeler eine Wohnungsdurchsuchung stattgefunden. Bei der Razzia waren die Drogenfahnder schnell fündig geworden. Und zwar an diversen Stellen und Verstecken: In einer Plastikbox im Wohnzimmer fanden sich 400 Gramm Amphetamine. In einem Wandschrank und in einem Versteck hinter einem Heizkörper waren mit zermahlenem Ecstasy und Aufputschtabletten weitere Drogen entdeckt worden. Im Gefrierschrank dazu weiteres, frisches Amphetamin (300 Gramm). Im Schlafzimmer stießen die Ermittler auf eine Cannabispflanzen-Aufzucht. Außerdem standen und lagen Dealer-Utensilien, wie zum Beispiel eine Feinwaage sowie Verpackungstütchen, überall herum.

Die größten Schwierigkeiten hat sich der Angeklagte jedoch mit einem Springmesser eingehandelt, das von den Beamten ausgeklappt unter dem Sofa deponiert gefunden worden war. Laut Anklage „mit dem Griff in Richtung Raum“ - also jederzeit einsatzbereit. Im Normalfall geht es dann nach dem Gesetz mindestens um fünf Jahre Haft plus X. Der Prozess wird fortgesetzt.