Herner Südpool öffnet am Samstag nur noch bis 8 Uhr

Das Südpool an der Bergstraße ist ab kommendem Samstag, 29. Februar, nur noch von 6.30 Uhr bis um 8 Uhr für den allgemeinen Schwimmbetrieb geöffnet. Danach trainieren dort den ganzen Tag Vereine.

Schwimmbad im Otto-Hahn-Gymnasium wird saniert

Was die Stammgäste des Schwimmbades am vergangenen Wochenende schon durch einen Aushang erfahren hatten, wurde am Dienstag von den Stadtwerken Herne offiziell bestätigt. Stadtwerke-Sprecherin Angelika Kurzawa begründete die Neuregelung mit der Sanierung des Schwimmbeckens im Otto-Hahn-Gymnasium. Deshalb müsse der sonst dort stattfindende Kurs- und Trainingsbetrieb ins Südpool verlegt werden. Voraussichtlich gelte dies für die nächsten acht Monate.

Dem Vernehmen nach gab es unter den Frühschwimmern im Südpool schon Kritik an den reduzierten Öffnungszeiten. Für die Dauerkarten-Inhaber unter ihnen arbeite man an einer Lösung, sagte Angelika Kurzawa auf Nachfrage. Die neuen Öffnungszeiten am Samstag sollen in Kürze auch auf der Homepage des Südpool kommuniziert werden.