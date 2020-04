Hernerin verletzt beim Wenden Motorradfahrer in Bochum

Herne. Eine 50-jährige Hernerin hat am Samstag in Bochum beim Wenden einen Motorradfahrer übersehen. Der 53-Jährige musste ins Krankenhaus.

Eine 50-jährige Hernerin hat am Samstag beim Rangieren in Bochum-Hiltrop einen Motorradfahrer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau um 12 Uhr mit einem Transporter auf der Hiltroper Landwehr in Richtung Herne unterwegs und wollte wenden. Dazu fuhr sie in eine Zufahrt und setzte dann zurück, um anschließend in die Gegenrichtung davon fahren zu können.

Dabei kam es zur Kollision mit einem 53-jährigen Motorradfahrer aus Bochum, welcher ebenfalls in Richtung Herne fuhr. Der Kradfahrer stürzte zu Boden, verletzte sich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.