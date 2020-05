Hernes „Gute Stube“ kämpft ab Montag auf Kabel 1 um den Sieg

Die Sendung hat Kabel 1 schon Ende Oktober in Herne gedreht, doch auf dem Bildschirm wird es erst am Dienstag, 12. Mai, um 17.55 Uhr ernst: Dann strahlt der TV-Sender den einstündigen Beitrag über die „Gute Stube“ in dem Kochwettbewerbsformat „Mein Lokal, Dein Lokal“ aus.

Auch TV-Koch Mike Süsser vergibt Punkte

„Gute Stube“-Chef Hendrik van Dillen misst sich von Montag bis Freitag mit vier anderen Ruhrgebiets-Restaurants und kämpft um den goldenen Teller. Und zwar mit: dem „Pia’s“ in Mülheim (zu sehen am Montag), der Gastronomie Bowling-Centers „Fire-Bowl“ (Mittwoch), dem „Maas-Timpert“ in Dorsten (Donnerstag) und dem „Bahnhof-Nord“ in Bottrop (Freitag).

Das Prinzip der Kochsendung: Der jeweilige Gastgeber serviert den anderen vier Gastronomen ein 3-Gänge-Menü à la Carte. Am Ende jeder Sendung geben die Kandidaten ihrem Kontrahenten Punkte auf einer Skala von 1 bis 10. Das Sahnehäubchen auf die Woche setzt am Freitag Moderator und Fernsehkoch Mike Süsser, der mit seiner finalen Bewertung auch schon mal über Sieg und Niederlage entscheidet.

Sendung ist bereits auf Streaming-Portal zu sehen

So präsentiert sich Hendrik van Dillen im Kurz-Clip auf Kabel 1. Foto: OH

Auf der Homepage von Kabel 1 ist bereits eine Kurzvorstellung der „Guten Stube“ zu sehen, in der Hendrik von Dillen (44) die „klassische französische Küche“ und das „Konzept der gehobenen Küche“ des Restaurants am Stadtgarten anpreist. Und die Frage stellt: „Warum in die Ferne schweifen, wenn Herne liegt so nah?“

Wer sich die Spannung nicht bis zum Ende der Woche erhalten möchte, kann sich die komplette Sendung bereits jetzt auf der Homepage des Streaming-Portals „Joyn“ anschauen. Achtung, Spoiler: Hendrik van Dillen und sein Küchenchef Thorsten Brodal liefern nicht nur sauber ab, sondern sich am Ende mit zwei anderen Teilnehmern auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den goldenen Teller …